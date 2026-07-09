1300噸致癌油後又驗出1批？「3寶爸」參選人發聲：別讓孩子吃下肚

中聯油脂爆今年4月生產的1300噸大豆沙拉油驗出一級致癌物苯駢芘超標，再傳其下游泰山調和油超標；同為三寶爸的台中市北屯區議員參選人吳宗學、潭雅神區參選人陳清崧今連袂為家長發聲，認為致癌油擴大，讓民眾陷入食安恐慌，中央應成立食安指揮中心、每日對外公開說明，讓全國人民安心。

吳宗學質疑，衛福部在致癌油處理過程決策髮夾彎，原先認為20%以上才需下架，7月7日改口全面下架。台中市政府第一時間勒令業者停工、全面下架回收，並公布全品項名單、清查校園等供餐系統，但中央卻一度反對地方公布下游資訊，直到輿論壓力升高才逐步擴大揭露。中央政府如此政策反覆，只會讓人民失去信任。

陳清崧指出，人民真正關心的，不是中央官員解釋致癌油風暴的程序與流程，而是民眾在自家、早餐店、便當店、校園午餐的食用油、油製品是否安全？問題油品是否已被孩子吃下肚？中央不是完全沒有作為，但每一次說明都讓人民感覺是在卸責，而不是替人民解決問題。

陳清崧、吳宗學提出3項訴求，包括一、行政院立即成立「中央食品安全指揮中心」跨部會追查；二、比照疫情每日召開中央食安記者會，讓資訊透明公開；三、全面清查所有油脂供應鏈及相關原料來源，涉及食品安全疑慮，都應立即公布、立即下架、立即追查，杜絕僥倖心理。