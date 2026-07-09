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朝野協商達共識 卓榮泰下周二赴立法院報告致癌油案

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
立法院長韓國瑜（右二）下午主持朝野黨團協商，民進黨總召蔡其昌（左）走向主席台交換意見。記者曾吉松／攝影
立法院長韓國瑜（右二）下午主持朝野黨團協商，民進黨總召蔡其昌（左）走向主席台交換意見。記者曾吉松／攝影

中聯油脂大豆沙拉油驗出致癌物苯駢芘超標，爭議延燒至今。立法院今下午朝野協商，在野黨提案邀請行政院長卓榮泰赴立法院專案報告。民眾黨團總召陳清龍主張，若明天沒有放颱風假，要求卓揆明天就要來報告。立法院長韓國瑜建議「將心比心」，讓行政院好好防颱，提議延至下周二專報。朝野協商最後決議下周二舉行，並由國民黨、民進團各推派7人、民眾黨團推派2人質詢。

陳清龍說，致癌油食安風暴愈演愈烈，但衛福部處理荒腔走板，引發民眾恐慌，且衛福部長昨說3日有跟行政院長卓榮泰報告，但卓榮泰卻說要多加考慮，造成政策反覆。他主張，如果明天院會正常開會，沒有放颱風假，卓榮泰應該明天就要到立法院專案報告。

民進黨團幹事長莊瑞雄說，民進黨認同他們來做專案報告非常合理，這次來看的話，業者有隱匿的問題、通報如何強化，連執政黨也想知道行政部門如何補漏。

國民黨團總召傅崐萁則強調，應該鼓勵吹哨者站出來，尤其政府蓋牌的時候。至於卓榮泰何時來專報，他說藍黨團也可以同意下禮拜一加開院會，趕快讓民眾了解到底是怎麼一回事。

民進黨團總召蔡其昌回應，我國法規規定油廠必須要自主查驗，查驗完通報，是隱匿還是吹哨？要請行政院釐清這些問題，沒有誰袒護誰，地方政府該負責、該下台就下台，中央政府該負責就負責。雖然民進黨也贊成行政院長來立法院報告，但颱風就在家門口，明天就算立法院有開會，卓榮泰不用指揮防災嗎？

韓國瑜說，今晚開始卓榮泰可能就要進入防災中心，最慢他明天也一定在防災中心「他不可能推卸責任，大家將心比心」既然三黨都希望卓榮泰專報，建議安排下周二來報告。

立法院今下午由院長韓國瑜主持朝野黨團協商。記者曾吉松／攝影
立法院今下午由院長韓國瑜主持朝野黨團協商。記者曾吉松／攝影

立法院今下午由院長韓國瑜主持朝野黨團協商。記者曾吉松／攝影
立法院今下午由院長韓國瑜主持朝野黨團協商。記者曾吉松／攝影

卓榮泰 立法院 韓國瑜 致癌沙拉油

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