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中聯11公噸油品及下游產品10日中午下架 食藥署長：重新上架無時間表

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部食藥署署長姜至剛指出，已要求中聯油脂4至6月生產，合計11公噸原料油品及其下游各式油品、下游產品全數預防性下架，需待上游油品確認無疑慮，下游檢驗也沒問題，報請地方衛生局同意後，才放行重新上架，上架沒有時間表。聯合報系資料照
衛福部食藥署署長姜至剛指出，已要求中聯油脂4至6月生產，合計11公噸原料油品及其下游各式油品、下游產品全數預防性下架，需待上游油品確認無疑慮，下游檢驗也沒問題，報請地方衛生局同意後，才放行重新上架，上架沒有時間表。聯合報系資料照

中聯油脂致癌油案件風暴擴大，疑慮油品數量增加至2批，總重達2600公噸大豆沙拉油。衛福部食藥署署長姜至剛指出，已要求中聯油脂4至6月生產，合計11公噸原料油品及其下游各式油品、下游產品全數預防性下架，且已不再完全信任業者採驗結果，需待上游油品確認無疑慮，下游檢驗也沒問題，報請地方衛生局同意後，才放行重新上架，且「上架沒有時間表」。

食藥署昨公布最新檢出疑慮中聯油脂產品，共1309.52公噸。姜至剛指出，這批油脂批號為313-1150512，與最初的疑慮批號315-1150404不同，分別出貨給福壽529.19公噸，製成13種產品；福懋油369.49公噸，製成3種產品；泰山410.84公噸，製成8種產品，這些產品需全面預防性下架，與中聯油脂4至6月生產，合計28批、11萬公噸油品及下游產品，於10日中午12時前全數下架完畢。

姜至剛指出，食藥署已要求中聯公司及其中游油品業者，包括泰山、福懋油、福壽，應主動告知其鋪貨通路及更下游的食品業者，哪些產品批號為4至6月疑慮產品，而下游食品業者，也應主動檢視自家產品是否用到疑慮產品，若發現疑慮批號應通報主管機關，並向下告知下游業者，以利及時攔阻相關產品流通，賣場也應清點還在架上的產品批號，「若不清楚就先下架。」

姜至剛強調，目前請油品業者加速通知下游業者，以利盡速預防性下架市售產品，食藥署將在掌握產品項目後，立即向民眾告知，公布於食藥署官網「中聯油脂案專區」，採查到哪、公布到哪，嚴格為民眾把關食安。

食藥署已督導地方政府衛生局，要求業者落實下架回收。姜至剛指出，將要求明天中午後，市面上全數買不到疑慮油品及其下游產品，業者若要除新上架，需符合一定條件，若中游的泰山、福懋油、福壽三家業者油品檢驗報告出爐，若符合規定則下游產品也可重新上架，若下游業者自主檢驗苯駢芘合格，也要等中游油品檢驗合格後，才能重新上架，且重新上架前需由衛生局核准。

姜至剛指出，中聯油脂業者扣除最初315-1150404批號，其餘油脂批號共27批，食藥署已要求業者加速檢驗這些留樣是否符合標準，確認檢驗結果後將盡速對外公告，至於新檢出疑慮的313-1150512批號，業者雖提出SGS檢驗合格報告，但食藥署嚴格把關、從嚴認定，認定「檢出一定有疑慮，檢出沒有不代表沒有」，仍將要求業者預防性下架相關產品。

食藥署 中聯油脂 衛生局 致癌沙拉油

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