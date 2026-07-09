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台中公布20家問題油下游名單 燒瓶子、台中榮總、台塑餐飲都中鏢

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市政府已主動配合預防性下架與泰山相關產品。圖／台中市食安處提供
台中市政府已主動配合預防性下架與泰山相關產品。圖／台中市食安處提供

中聯油脂爆生產的1300公噸大豆沙拉油驗出一級致癌物苯駢芘超標，供應泰山企業、福壽實業及福懋油脂三大油廠，並流入市面。台中市食安處今再公布20家第三層下游業者名單，包括燒瓶子、台塑餐飲、台中榮總營養室、多家托嬰中心都中鏢，全數回收下架。

台中市食安處指出，目前公告問題油品名單維持福壽、福懋、泰山，共18項產品，新增「泰山好理調合油」1個批號，共31個批號，該批產品已遭攔截，泰山未出貨至下游業者；福壽及福懋也已主動配合預防性下架共15項、39批號產品。

食安處今天再公布20家問題油第三層以下業者，累計已有25家餐飲、加工等食品業者曾進貨或使用問題油品，包括燒瓶子的「沙茶醬」，台塑餐飲美食調理公司的「麻辣鍋底醬」及「麻辣臭豆腐金滑菇」，捷順國際食品的「香辣油包」及「麻醬醬包」等。

另外，瑪利亞社會福利基金會附設瑪利亞學園、台中榮總營養室、多家托嬰中心等都有進貨或使用問題油品，均已停止使用並下架。

食安處統計，截至今天，問題油品累計回收39噸535公斤；累計查核市場、賣場、夜市、餐飲及食品業者919家次，確認使用問題油品者均已完成下架，並持續辦理同品項不同批號產品預防性下架及流向追蹤。

台中市食安處公布，問題油第三層下游業者名單。圖／台中市食安處提供
台中市食安處公布，問題油第三層下游業者名單。圖／台中市食安處提供

台中市政府追查問題油，已由源頭、第二層下游逐步延伸至第三層及末端。圖／台中市食安處提供
台中市政府追查問題油，已由源頭、第二層下游逐步延伸至第三層及末端。圖／台中市食安處提供

台中市政府持續追查問題油品流向。圖／台中市食安處提供
台中市政府持續追查問題油品流向。圖／台中市食安處提供

台中 台中榮總 福懋 致癌沙拉油

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