快訊

美伊停火結束？中東專家指川普不敢全面開戰 怕被比作胡佛「已無好選項」

巴威還沒到「台東海岸先開大絕」巨大白浪瘋狂推進 旅客驚呼：這是海嘯？

致癌油預防性下架產品新增至440項 頂新集團旗下麵包、貴族世家中鏢

怒批石崇良刻意扭曲、帶風向 桃市府：失職失格已不適任

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
衛福部長石崇良。記者許正宏／攝影
衛福部長石崇良。記者許正宏／攝影

中聯油脂食安風暴延燒，衛福部長石崇良今在行政院會後記者會點名桃園副市長關切「下架產品何時可重新上架」。桃園市政府傍晚聲明嚴正駁斥，副市長王明鉅發言聚焦在食品業者自主管理責任及中央檢驗、恢復上架機制，石崇良刻意扭曲專業建議，帶風向轉移中央食安管理失靈的質疑，作法失職失格，已不適任肩負全民食安把關的重責大任。

市府指出，今日代表市府出席行政院會的是具有醫師背景的王明鉅，其發言訴求主要有二，一是要求中央說明中聯油脂的自主管理是否落實，中央主管機關的規範與查核是否到位；二為面對大規模預防性下架後，經檢驗合格商品，中央是否建立重新上架機制。

市府強調，這些是中央面對食安事件應回答的核心問題，不應被簡化為地方政府替業者關切重新上架。

王明鉅重申，依據「食品安全衛生管理法」第七條明文規定，食品業者必須落實自主管理，相關規範與標準皆由中央主管機關訂定。他要求中央說明本次事件源頭中聯油脂究竟落實了哪些自主管理措施，其出產油品的自主檢驗頻率與項目是否真正符合中央規定。

王明鉅指出，基於科學檢驗與維護產業公平性，目前配合政策遭預防性下架的產品數量龐大，包含極大量的消費端終端產品，市府的初衷是要求中央說明，若這些產品經正確檢驗確認合乎規定、未含致癌物，未來是否有明確機制還給無辜產品清白。然而，現實是中央檢驗量能極度匱乏，一天僅能處理十幾件，面對高達數萬公斤的下架數量根本是杯水車薪。

市府強調，王明鉅在院會提出的是食安管理專業建議，關心的是中央如何落實監督責任、如何完善檢驗制度、如何讓確認安全的產品恢復正常流通，從未替任何業者辯護。石崇良身為同樣具有醫師背景的中央主管機關首長，理應尊重專業、據實轉述院會討論內容，卻刻意扭曲發言內容，將地方政府關心食安制度的建議操作成替廠商說話，不僅嚴重誤導社會，也令人遺憾。

市府呼籲，行政院可公布會議錄音，讓外界公評；若中央主管機關首長面對重大食安危機仍以政治攻防取代專業治理，證明無法重建民眾信心，已不適任當前職務。

石崇良 王明鉅 食安 致癌沙拉油

延伸閱讀

遭石崇良點名「詢問何時可以上架」 台中副市長黃國榮否認：他口誤吧

致癌油風波延燒…黃世杰質疑桃市府查核不夠嚴 市府反批「幫中央洗地」

中聯問題油風險擴大 高雄市全面預防性下架

蔣萬安批中央蓋牌 「欠民眾一個道歉」

相關新聞

致癌油預防性下架產品新增至440項 頂新集團旗下麵包、貴族世家中鏢

中聯油脂1300公噸大豆沙拉油，檢出一級致癌物苯駢芘超標4倍、達8.1ppb。衛福部食藥署今天下午更新預防性下架產品清單，從首次公布232項、昨日公布401項，至今天又增加39項，合計項目達440項。新增品項包括貴族世家，及頂新集團旗下的布列德麵包即食食品，及禾家香多項水餃、蔥油餅產品等。

怒批石崇良刻意扭曲、帶風向 桃市府：失職失格已不適任

中聯油脂食安風暴延燒，衛福部長石崇良今在行政院會後記者會點名桃園副市長關切「下架產品何時可重新上架」。桃園市政府傍晚聲明嚴正駁斥，副市長王明鉅發言聚焦在食品業者自主管理責任及中央檢驗、恢復上架機制，石崇良刻意扭曲專業建議，帶風向轉移中央食安管理失靈的質疑，作法失職失格，已不適任肩負全民食安把關的重責大任。

問題油風暴擴大增至2600餘公噸 蔣萬安希望中央政府即刻做「2件事」

中聯油脂致癌油風暴持續擴大，問題油品總計已高達2600餘公噸。台北市長蔣萬安下午受訪指出，希望中央政府即刻成立食安通報跨縣市的平台，讓各縣市在勾稽、比對、查核更快速即時；另外也呼籲中央不只針對中聯油脂公司，應對供應油脂源頭的廠商，做一次全面的檢驗。

被點名關切重新上架時間？王明鉅「還原現場」 怒批石崇良混淆視聽

中聯油脂大豆沙拉油苯駢芘超標案延燒，衛福部長石崇良今在行政院會後記者會點名桃園、台中副市長關切「下架產品何時可重新上架」，令他不解。桃園市副市長王明鉅還原現場說法，強調預防性下架與重新上架是兩回事，怒批衛福部「混淆視聽」，迴避中央檢驗量能不足的核心問題。

中聯油脂風暴！金門火速清查181家業者 下架437件問題產品

中聯油脂部分大豆沙拉油遭檢出致癌物「苯駢芘」超標，引發全台食安警戒。金門縣政府啟動跨局處全面稽查，截至今天中午，已完成181家食品業者查核，下架回收受影響油品181件，以及使用問題油品製成的加工食品256件，共計437件，架上已未發現相關問題產品販售。

幕後／賴總統重話不如一篇碩士的食用油論文

中聯致癌油造成近年來影響消費者最廣的食安風暴，賴清德總統重話「該辦就辦」。台灣大學6年前有一篇《臺灣大豆供應鏈之研究》碩士論文從大豆供應鏈已預警食用油的食安問題，並借鏡日本提出改善的建議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。