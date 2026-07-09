怒批石崇良刻意扭曲、帶風向 桃市府：失職失格已不適任

中聯油脂食安風暴延燒，衛福部長石崇良今在行政院會後記者會點名桃園副市長關切「下架產品何時可重新上架」。桃園市政府傍晚聲明嚴正駁斥，副市長王明鉅發言聚焦在食品業者自主管理責任及中央檢驗、恢復上架機制，石崇良刻意扭曲專業建議，帶風向轉移中央食安管理失靈的質疑，作法失職失格，已不適任肩負全民食安把關的重責大任。

市府指出，今日代表市府出席行政院會的是具有醫師背景的王明鉅，其發言訴求主要有二，一是要求中央說明中聯油脂的自主管理是否落實，中央主管機關的規範與查核是否到位；二為面對大規模預防性下架後，經檢驗合格商品，中央是否建立重新上架機制。

市府強調，這些是中央面對食安事件應回答的核心問題，不應被簡化為地方政府替業者關切重新上架。

王明鉅重申，依據「食品安全衛生管理法」第七條明文規定，食品業者必須落實自主管理，相關規範與標準皆由中央主管機關訂定。他要求中央說明本次事件源頭中聯油脂究竟落實了哪些自主管理措施，其出產油品的自主檢驗頻率與項目是否真正符合中央規定。

王明鉅指出，基於科學檢驗與維護產業公平性，目前配合政策遭預防性下架的產品數量龐大，包含極大量的消費端終端產品，市府的初衷是要求中央說明，若這些產品經正確檢驗確認合乎規定、未含致癌物，未來是否有明確機制還給無辜產品清白。然而，現實是中央檢驗量能極度匱乏，一天僅能處理十幾件，面對高達數萬公斤的下架數量根本是杯水車薪。

市府強調，王明鉅在院會提出的是食安管理專業建議，關心的是中央如何落實監督責任、如何完善檢驗制度、如何讓確認安全的產品恢復正常流通，從未替任何業者辯護。石崇良身為同樣具有醫師背景的中央主管機關首長，理應尊重專業、據實轉述院會討論內容，卻刻意扭曲發言內容，將地方政府關心食安制度的建議操作成替廠商說話，不僅嚴重誤導社會，也令人遺憾。

市府呼籲，行政院可公布會議錄音，讓外界公評；若中央主管機關首長面對重大食安危機仍以政治攻防取代專業治理，證明無法重建民眾信心，已不適任當前職務。