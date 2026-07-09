快訊

美伊停火結束？中東專家指川普不敢全面開戰 怕被比作胡佛「已無好選項」

巴威還沒到「台東海岸先開大絕」巨大白浪瘋狂推進 旅客驚呼：這是海嘯？

致癌油預防性下架產品新增至440項 頂新集團旗下麵包、貴族世家中鏢

聽新聞
0:00 / 0:00

因應中聯油品事件 台南業者簽署宣言自主管理

中央社／ 台南9日電

因應中聯油品致癌物苯駢芘超標，台南市累計下架回收受影響油品1079公斤，商圈、食品販售業及餐飲業等，今天也在台南市長黃偉哲見證下，簽署自主管理宣言，張貼安心標章。

黃偉哲邀集食品相關公協會、食品製造業、食品販售業、餐飲業、商圈及食品通路業者等，今天在中西區國華街簽署「不提供、不使用問題批號油品及其加工製品」自主管理宣言，宣示不使用問題油品。

黃偉哲表示，簽署宣言象徵政府和食品產業攜手合作，共同建立更完善食品安全防護網，從供應端阻擋不安全食品流入市場，透過公私協力打造安心信賴的食品消費環境。

黃偉哲說，初步清查台南市學校營養午餐未使用中聯問題油品，市府也將對餐廳、小吃店、市場及夜市等採取「業者自律」及「政府抽查」，要求業者承諾不使用問題油品及張貼標章，同時持續抽驗及公布結果。

市府說明，截至昨天，台南市已查核1270家食品販售業、餐飲業、長照及社福機構、學校等供餐場所，累計下架回收受影響油品1079公斤，市府將持續追蹤問題油品及相關產品流向。

此外，食品相關公協會及食品製造、販售、餐飲、通路等業者簽署自主管理宣言，完成自主檢視並確認產品符合食品安全管理要求後，再配合張貼食安標章，提升資訊透明度及消費者辨識便利性，共同提升食品安全管理品質。

中聯油品 台南 黃偉哲 致癌沙拉油

延伸閱讀

攤開問題油流向！台南39家使用名單曝光、千公斤油品急回收

不管含量多少都下架 黃偉哲下令：使用涉案油品製成產品一律下架

致癌油延遲通報 盧秀燕宣布重罰中聯、福懋、福壽各300萬元

中聯油品苯駢芘超標 統一超全聯啟動預防性下架

相關新聞

致癌油預防性下架產品新增至440項 頂新集團旗下麵包、貴族世家中鏢

中聯油脂1300公噸大豆沙拉油，檢出一級致癌物苯駢芘超標4倍、達8.1ppb。衛福部食藥署今天下午更新預防性下架產品清單，從首次公布232項、昨日公布401項，至今天又增加39項，合計項目達440項。新增品項包括貴族世家，及頂新集團旗下的布列德麵包即食食品，及禾家香多項水餃、蔥油餅產品等。

怒批石崇良刻意扭曲、帶風向 桃市府：失職失格已不適任

中聯油脂食安風暴延燒，衛福部長石崇良今在行政院會後記者會點名桃園副市長關切「下架產品何時可重新上架」。桃園市政府傍晚聲明嚴正駁斥，副市長王明鉅發言聚焦在食品業者自主管理責任及中央檢驗、恢復上架機制，石崇良刻意扭曲專業建議，帶風向轉移中央食安管理失靈的質疑，作法失職失格，已不適任肩負全民食安把關的重責大任。

問題油風暴擴大增至2600餘公噸 蔣萬安希望中央政府即刻做「2件事」

中聯油脂致癌油風暴持續擴大，問題油品總計已高達2600餘公噸。台北市長蔣萬安下午受訪指出，希望中央政府即刻成立食安通報跨縣市的平台，讓各縣市在勾稽、比對、查核更快速即時；另外也呼籲中央不只針對中聯油脂公司，應對供應油脂源頭的廠商，做一次全面的檢驗。

被點名關切重新上架時間？王明鉅「還原現場」 怒批石崇良混淆視聽

中聯油脂大豆沙拉油苯駢芘超標案延燒，衛福部長石崇良今在行政院會後記者會點名桃園、台中副市長關切「下架產品何時可重新上架」，令他不解。桃園市副市長王明鉅還原現場說法，強調預防性下架與重新上架是兩回事，怒批衛福部「混淆視聽」，迴避中央檢驗量能不足的核心問題。

中聯油脂風暴！金門火速清查181家業者 下架437件問題產品

中聯油脂部分大豆沙拉油遭檢出致癌物「苯駢芘」超標，引發全台食安警戒。金門縣政府啟動跨局處全面稽查，截至今天中午，已完成181家食品業者查核，下架回收受影響油品181件，以及使用問題油品製成的加工食品256件，共計437件，架上已未發現相關問題產品販售。

幕後／賴總統重話不如一篇碩士的食用油論文

中聯致癌油造成近年來影響消費者最廣的食安風暴，賴清德總統重話「該辦就辦」。台灣大學6年前有一篇《臺灣大豆供應鏈之研究》碩士論文從大豆供應鏈已預警食用油的食安問題，並借鏡日本提出改善的建議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。