因應中聯油品事件 台南業者簽署宣言自主管理

因應中聯油品致癌物苯駢芘超標，台南市累計下架回收受影響油品1079公斤，商圈、食品販售業及餐飲業等，今天也在台南市長黃偉哲見證下，簽署自主管理宣言，張貼安心標章。

黃偉哲邀集食品相關公協會、食品製造業、食品販售業、餐飲業、商圈及食品通路業者等，今天在中西區國華街簽署「不提供、不使用問題批號油品及其加工製品」自主管理宣言，宣示不使用問題油品。

黃偉哲表示，簽署宣言象徵政府和食品產業攜手合作，共同建立更完善食品安全防護網，從供應端阻擋不安全食品流入市場，透過公私協力打造安心信賴的食品消費環境。

黃偉哲說，初步清查台南市學校營養午餐未使用中聯問題油品，市府也將對餐廳、小吃店、市場及夜市等採取「業者自律」及「政府抽查」，要求業者承諾不使用問題油品及張貼標章，同時持續抽驗及公布結果。

市府說明，截至昨天，台南市已查核1270家食品販售業、餐飲業、長照及社福機構、學校等供餐場所，累計下架回收受影響油品1079公斤，市府將持續追蹤問題油品及相關產品流向。

此外，食品相關公協會及食品製造、販售、餐飲、通路等業者簽署自主管理宣言，完成自主檢視並確認產品符合食品安全管理要求後，再配合張貼食安標章，提升資訊透明度及消費者辨識便利性，共同提升食品安全管理品質。