致癌油預防性下架產品新增至440項 頂新集團旗下麵包、貴族世家中鏢
中聯油脂1300公噸大豆沙拉油，檢出一級致癌物苯駢芘超標4倍、達8.1ppb。衛福部食藥署今天下午更新預防性下架產品清單，從首次公布232項、昨日公布401項，至今天又增加39項，合計項目達440項。新增品項包括貴族世家，及頂新集團旗下的布列德麵包即食食品，及禾家香多項水餃、蔥油餅產品等。
本次新增布列德麵包為頂新集團旗下公司，貴族世家即食食品為提供餐廳使用，禾家香共27項產品中鏢，包括巧媽媽牛肉餡餅、高麗菜水餃等。疑慮產品詳如附圖，名單可至食藥署中聯油脂案專區下載：https://www.fda.gov.tw/tc/site.aspx?sid=13707&r=502923301。
昨天新增項目最多公司為卜蜂，其次為路易莎，除前述2家業者外，知名餐飲業者金色三麥也有多項產品用到致癌油，包括巧達濃湯、涼拌墨魚醬等，老協珍白醬鱈魚米漢堡、海鮮蝦排米漢堡等也在疑慮品項之列。
首批公布預防性下架名單，包括聯華食品產品多項提供超商販售的飯糰產品均受影響，口味包括林聰明雞肉飯飯糰、阜杭豆漿經典飯糰、星宇新極上胡同炭火牛小排等；味全公司健康廚房鮮活沙拉醬、油醋沙拉醬等也在名單中；廣達香公司塔塔醬、蜂蜜芥末醬及凱薩醬也使用到這批致癌大豆沙拉油。
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