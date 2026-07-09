致癌油預防性下架產品新增至440項 頂新集團旗下麵包、貴族世家中鏢

中聯油脂食安風暴延燒，衛福部長石崇良今在行政院會後記者會點名桃園副市長關切「下架產品何時可重新上架」。桃園市政府傍晚聲明嚴正駁斥，副市長王明鉅發言聚焦在食品業者自主管理責任及中央檢驗、恢復上架機制，石崇良刻意扭曲專業建議，帶風向轉移中央食安管理失靈的質疑，作法失職失格，已不適任肩負全民食安把關的重責大任。

2026-07-09 17:27