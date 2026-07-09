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擴大下架範圍 新北校園全面停用中聯油脂4至6月生產油品

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市衛生局與市場處針對各販售通路及餐飲場所等查核計3000餘家，確認問題批號油品及受影響加工製品均完成下架回收。圖／新北衛生局提供
新北市衛生局與市場處針對各販售通路及餐飲場所等查核計3000餘家，確認問題批號油品及受影響加工製品均完成下架回收。圖／新北衛生局提供

中聯油脂事件持續擴大，據衛福部最新公布，中聯4月至6月生產的其他油脂及其製成產品全面預防性下架，教育局已要求各校園所及廠商務必全面清查中聯4月至6月生產的泰山福壽福懋三品牌的油品，一律全面下架、停止使用並退回上游廠商。衛生局跨縣市與中央合作，持續追蹤相關原料及產品流向。

新北市透過跨局處加強稽查，衛生局與市場處至今日針對各販售通路、餐飲場所、市場攤商、製造業查核共計3000餘家，確認問題批號油品及受影響加工製品均完成下架回收，避免問題產品持續流通市面。

新北市府提醒，民眾如有受影響產品請立即停止食用，並依各業者公告的退貨方式辦理退貨（客服專線：福壽實業0800-236699、福懋油脂0800-888255、泰山企業0800-079080）。如有退貨相關疑問，可先向原購買通路洽詢；如發票或收據遺失，可直接聯繫三大業者客服協助辦理。

此外，新北教育局持續清查受影響學校名單更新至76校，已要求學校務必主動通知家長，並提供衛教資訊及持續關懷師生健康，相關更新訊息如可至新北市食材登錄平台食安事件專區https://foodtracer.health.ntpc.gov.tw/w/foodtracer/oil查詢。

福懋 泰山 福壽 致癌沙拉油

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