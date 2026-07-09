中聯油脂風暴！金門火速清查181家業者 下架437件問題產品

中聯油脂部分大豆沙拉油遭檢出致癌物「苯駢芘」超標，引發全台食安警戒。金門縣政府啟動跨局處全面稽查，截至今天中午，已完成181家食品業者查核，下架回收受影響油品181件，以及使用問題油品製成的加工食品256件，共計437件，架上已未發現相關問題產品販售。

金門縣長陳福海表示，食品安全沒有妥協空間，問題產品必須立即下架，已要求衛生局督導各通路、餐飲業及食品業者完成下架作業，並確認受影響產品均依法處置，確保民眾飲食安全。

衛生福利部食品藥物管理署7日宣布，針對中聯油脂供應的大豆沙拉油檢出苯駢芘不符規定，採取更嚴格的預防性管理措施，擴大第二層產品下架範圍，只要使用受影響油品製成的食品，不論添加比例高低，都須先行預防性下架，並要求各地方政府督導業者於8日午夜前完成下架。

食藥署指出，相關產品須提出檢驗合格報告或其他足以證明符合食品安全衛生規定的資料，經確認無虞後，才能恢復販售。

金門縣衛生局長李金治表示，衛生局除清查販售通路、餐飲場所、學校及食品製造業，也擴大至長照機構及社福機構同步盤點，並會同消保官、政風處及法務部調查局福建省調查處聯合稽查，截至目前共查核181家業者，均未發現架上仍販售問題產品，也未查獲使用問題批號油品情形。

衛生局表示，後續仍將持續追蹤市售油品及受影響加工食品流向，確保問題產品未流入市場，全力把關食品安全。

衛生局提醒，食品若違反《食品安全衛生管理法》第17條所訂「食品中污染物質及毒素衛生標準」，經限期改善仍未改善者，可處新台幣3萬元至300萬元罰鍰，違規產品也須依法下架回收；若違反食品良好衛生規範準則，經限期改善未改善者，可處6萬元至2億元罰鍰。

縣府表示，將持續秉持「食安零容忍」原則加強稽查。民眾若已購買受影響商品，可向原購買通路辦理退貨；如有消費爭議，可撥打1950全國消費者服務專線，或洽金門縣政府消保官室尋求協助。

此外，民眾可至金門縣衛生局「中聯油脂受影響油品查詢與處置專區」，查詢最新受影響產品名單及相關處置措施。