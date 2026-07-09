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中市府再公布問題油流向 醫院、托嬰中心受波及

中央社／ 台中9日電

中聯油脂大豆沙拉油「苯駢芘」超標。台中市政府今天再公布20家業者曾進貨或使用到問題油，除餐飲、加工等食品業者的醬料，醫院營養室、托嬰中心也受波及，均回收下架。

台中市食安處今天發布新聞稿指出，事發後要求中聯油脂將產品逐批送交第三方公正單位檢驗，4月開始到6月停工期間生產的油品累計送驗29個批號，除原檢出超標批號外，其餘包含5月12日生產的批次大豆油均未超過限量標準，將與中央一同追蹤查核。

食安處指出，目前公告問題油品名單維持福壽、福懋、泰山，共18項產品，新增泰山「好理調合油」1個批號，共31個批號，該批產品已遭攔截，泰山未出貨至下游業者；福壽及福懋也已主動配合預防性下架共15項39批號產品。

食安處今天再公布20家第三層以下業者，累計已有25家餐飲、加工等食品業者曾進貨或使用問題油品。包括燒瓶子投資股份有限公司的「沙茶醬」，台塑餐飲美食調理有限公司的「麻辣鍋底醬」及「麻辣臭豆腐金滑菇」，捷順國際食品（股）公司的「香辣油包」及「麻醬醬包」等，以及瑪利亞社會福利基金會附設瑪利亞學園、台中榮民總醫院營養室、多家托嬰中心等，有進貨或使用問題油品，均已停止使用並完成下架。

食安處統計，截至今天，問題油品累計回收3萬9535公斤；累計查核市場、賣場、夜市、餐飲及食品業者919家次，確認使用問題油品者均已完成下架，並持續辦理同品項不同批號產品預防性下架及流向追蹤。

福懋 食安 中聯油脂 致癌沙拉油

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