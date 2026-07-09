毒油風暴衝擊供應？陳時中：三大供應商加進口油品 不致缺貨

中聯油脂致癌油事件延燒，行政院長卓榮泰預告，將研議後續油品穩定供應方案。行政院政務委員陳時中指出，除了中聯油脂，國內還有其他三大供應商，將請業者積極供應；統計國產油品再加上進口油品，推估此次大量下架，不會造成缺貨情況。

卓揆指出，除了調查360家廠商相關產品明細外，並正著手研議後續油品供應與價格的穩定方案；衛福部也宣布，部中聯4月到6月製造所有油脂製品，明日12時前，第一層與第二層食品將全面預防性下架。

針對食用油市場供應情況，陳時中指出，當前有四大供應商，中聯油脂並非唯一一家，政府會請其他三家廠商配合積極供應，目前也有進口相關的油，因此在評估上，油品大量下架並不會造成缺貨的影響。

陳時中續指，根據目前油品存量與未來產量調查，就他了解，「目前來講，並沒有一個緊急的問題」，但中長程該怎麼做，會召集相關部會進一步討論。

目前國產食用油脂共4大廠商，包含大統益股份有限公司、中聯油脂股份有限公司、台灣糖業股份有限公司，及長輝事業股份有限公司等。