致癌油產品下架錯誤決策釀天下大亂 黃國昌嗆卓榮泰立即道歉下台

中聯油脂致癌油風暴持續擴大，民眾黨主席黃國昌今天表示，衛福部長石崇良終於承認，所謂的20%標準訂定以前，行政院長卓榮泰有找衛福部及食藥署開會，進而導致衛福部做出天下大亂的下架標準，卓榮泰如此荒腔走板，簡直離譜至極，應該立即道歉並下台。

黃國昌稍早在臉書以「卓榮泰釀成天下大亂，還要繼續卸責戀棧？」為題發文指出，石崇良在扛不住人民的怒火以後，終於宣布中聯4月到6月生產的其他油脂及其製成產品，應該在明天中午12時以前完成預防性下架，無疑打臉先前違法又可笑的20%標準。

黃國昌說，面對攸關民眾食安的大事，早就應該採取的措施，竟然拖延超過一個星期以上，為何第一時間沒有全面下架，簡直讓人完全無法理解。

黃國昌指出，石崇良昨天備詢時終於承認，原來在20%標準訂定以前，卓榮泰有找衛福部及食藥署開會，「對於產品下架事宜，卓榮泰說要再考慮看看」，結果不僅造成產品下架延誤，更導致衛福部做出釀成天下大亂的下架標準，這場關鍵的會議竟然沒有出現在專案報告，到底是在遮掩甚麼？人民的健康可以在黑箱中擅自專斷？

黃國昌表示，卓榮泰事發後選擇神隱，本來以為是因為毫無肩膀，原來是先在幕後做出錯誤決策，後來闖禍後索性躲起來，一個行政院長如此荒腔走板，簡直離譜至極，卓榮泰應該立刻向國人道歉，並且為此引咎下台。