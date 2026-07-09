問題油風暴擴大增至2600餘公噸 蔣萬安希望中央政府即刻做「2件事」

中聯油脂致癌油風暴持續擴大，問題油品總計已高達2600餘公噸。台北市長蔣萬安下午受訪指出，希望中央政府即刻成立食安通報跨縣市的平台，讓各縣市在勾稽、比對、查核更快速即時；另外也呼籲中央不只針對中聯油脂公司，應對供應油脂源頭的廠商，做一次全面的檢驗。

台北市長蔣萬安下午視察信義路五段沉砂池防颱工作，針對中聯油脂問題油風暴持續擴大，食藥署有做到補破網？會讓民眾安心嗎？蔣萬安受訪說，守護民眾的食安是中央和地方共同的使命，所以台北市政府在第一時間，做了各項的應變，即刻清查、擴大預防性地下架等等。

蔣萬安說，地方政府能夠做的，市府即刻全面、而且預防性地來阻止、阻斷在市面上的流通；屬於中央政府權責的部分，如果基於捍衛民眾食安的立場，地方政府就會提出相關的呼籲跟提醒，市府也樂見中央政府跟進台北市，包括公布下游廠商的名單，而且捨棄20%的標準，而且也成立了專區。

蔣萬安表示，市府還是希望中央政府能夠即刻地成立食安通報跨縣市的平台，讓各縣市在勾稽、比對、查核上面能夠更快速跟即時；另外也呼籲中央，不只是針對這一次中聯油脂公司，而且應該針對其他所有供應油脂源頭的廠商，做一次全面的檢驗，來讓民眾可以安心。