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被點名關切重新上架時間？王明鉅「還原現場」 怒批石崇良混淆視聽

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
中聯油脂大豆沙拉油苯駢芘超標案延燒，衛福部長石崇良今在行政院會後記者會點名桃園、台中副市長關切「下架產品何時可重新上架」，令他不解。桃園市副市長王明鉅還原現場說法，怒批衛福部「混淆視聽」。聯合報系資料照
中聯油脂大豆沙拉油苯駢芘超標案延燒，衛福部長石崇良今在行政院會後記者會點名桃園、台中副市長關切「下架產品何時可重新上架」，令他不解。桃園市副市長王明鉅還原現場說法，怒批衛福部「混淆視聽」。聯合報系資料照

中聯油脂大豆沙拉油苯駢芘超標案延燒，衛福部長石崇良今在行政院會後記者會點名桃園、台中副市長關切「下架產品何時可重新上架」，令他不解。桃園市副市長王明鉅還原現場說法，強調預防性下架與重新上架是兩回事，怒批衛福部「混淆視聽」，迴避中央檢驗量能不足的核心問題。

王明鉅指出，他今天在院會發言的第1個重點，是「食品衛生管理法」第7條明訂食品業者必須做好自主管理，如何做好自主管理則由中央主管機關規定。他質疑，從媒體報導看不出應負最大責任的中聯油脂，究竟做了哪些自主管理措施？對於自己生產的油品做了哪些自主檢驗？檢驗頻率與檢驗項目是否符合中央主管機關規定？這些疑問應請衛福部、食藥署與行政院說明。

王明鉅直言，中聯油脂是問題源頭，本次驗出苯駢芘超標的產品是下游第2層的南橋油品，而非中聯自行檢出，「你賣給A，A又賣給B，結果你自己都不知道答案，反而是B告訴你超標，那請問你自己到底有沒有在做管理？」理論上每一批油品都應自主檢驗，若中聯真有落實自主管理，有問題的產品根本不該離開工廠，這才是問題發生的最源頭。

王明鉅也提到，為維護民眾食的安全，大規模預防性下架雖有必要，各縣市首長也都同意配合，但下架的產品有很多是消費者端的終端產品，苯駢芘容許量是每公斤小於2ppb、並非零檢出，若經正確檢驗確認未含致癌物，這些終端食品未來是否可能重新上架？

王明鉅說，重點是目前下架量高達數萬公斤，但中央檢驗量能非常有限，據了解中央一天只能檢驗十幾件，「這哪夠？」他強調，預防性下架不等於全數銷毀，「為了大家食的安全預防性下架OK，可是預防性下架不等於銷毀」，若不盡速提升檢驗量能，形同讓「好人壞人、有問題沒問題的全部當垃圾」，對合格產品並不公平。

王明鉅說，他在院會發言的用意，是希望中央正視檢驗量能不足的問題並盡速提升，但看到石崇良在記者會上的說法，「我認為他是混淆視聽」。他強調，配合預防性下架與詢問何時可重新上架是兩回事，衛福部應該給業者與消費者一個明確答案，透過檢驗還無辜產品清白，而不是迴避檢驗量能不足的根本問題。

王明鉅 石崇良 中聯油脂 致癌沙拉油

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