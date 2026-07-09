中聯5月大豆油是否超標成羅生門 盧秀燕：將再次送驗、產品預防性下架

彰化泰山公司驗出一批油品苯駢芘超標，該批油品含有中聯公司5月生產的大豆沙拉油，但中聯出示SGS檢驗證明，顯示並未超標。台中市長盧秀燕今天表示，中聯顯示未超標是自主送驗，台中市政府會再派人由政府檢驗，且為了安全起見，她要求先預防性下架。

彰化縣衛生局表示，泰山公司7月7日通報，中聯油脂5月12日生產的大豆沙拉油被驗出苯駢芘含量2.5ppb，高於法定上限的2ppb，衛生局已將檢驗資料提供中央研判；中聯則出示SGS檢驗證明，顯示該批生產自5月12日的大豆沙拉油並未超標。

盧秀燕今天主持防颱工作會議前受訪表示，泰山該批油品是調和油，調了4種油，中市府相關人員已經進廠調查；該批油品中含量最多的是來自中聯，中聯自主送驗顯示並未超標，但市府認同要從嚴，為了安全起見，已經再派人將該批油品送驗。

盧秀燕指出，檢驗需要時間，但為了安全起見，以及預防可能產生的健康問題，中市府要求、也認同該批油品必須自主預防性下架；這段時間為了國人的健康，大家都應該朝這方向前進，不能掉以輕心。