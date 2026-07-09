快訊

獨／在野版未來帳戶主打「666」 普發撥補雙軌制、新生兒出生先領6萬元

強颱巴威持續逼近 恐連放兩日颱風假？蔣萬安透露：希望民眾盡量待家中

不斷更新／強颱巴威持續逼近！下午2時30分發布海警 全台停班課最新資訊一覽

聽新聞
0:00 / 0:00

遭石崇良點名「詢問何時可以上架」 台中副市長黃國榮否認：他口誤吧

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市副市長黃國榮表示，他的確有在院會上提出兩點建議，但沒有詢問油品何時可以上架，衛福部長石崇良可能是口誤。記者陳敬丰／攝影
台中市副市長黃國榮表示，他的確有在院會上提出兩點建議，但沒有詢問油品何時可以上架，衛福部長石崇良可能是口誤。記者陳敬丰／攝影

衛生福利部長石崇良今天表示，台中與桃園的副市長都在行政院會上詢問，中聯油相關製品何時可以上架。參加院會的台中副市長黃國榮回應，部長可能是口誤，他並沒有詢問，只有桃園副市長王明鉅問，而且是反映地方業者意見，行政院長卓榮泰也指示檢驗合格後允許上架。

卓榮泰在今天上午的行政院會上指示，中聯4到6月分製造的油品，即日起全面預防性下架。石崇良透露，會中桃園與台中的副市長都詢問什麼時候能上架，令他非常訝異，畢竟兩、三天前台北、台中和桃園才強烈要求所有商品全面下架。

黃國榮今下午參加台中市政府防颱工作會議前受訪，對此疑惑地說，可能是部長「口誤」；他今天上午的確有針對油品提出兩點建議，分別是建議中央政府訂定更嚴格的源頭查驗和風險管理，將大型食用油品廠的自主檢驗管理加嚴為逐批全面送驗，以及明確規範業者，接獲檢驗異常要立即通報衛生主管機關並預防性下架。

黃國榮表示，石崇良所謂的「桃園、台中副市長詢問」應該是口誤，桃園副市長王明鉅的確有詢問，主要是反映地方食品業者意見，畢竟現在全面下架的不只是油品，有使用該批油品製造的其他食品也都下架了，將影響業者生計，業者才會問何時可以上架。

黃國榮指出，王明鉅是在提醒中央有這樣的問題以及地方業者的意見，這也的確是個問題，因此卓榮泰有指示衛福部重視；他印象中，卓在院會結論有說明，只要檢驗合格，就會允許重新上架。

石崇良 台中 王明鉅 致癌沙拉油

延伸閱讀

疑慮油品預防性下架 石崇良：桃市、中市關切重新上架時間

影／中聯油品擴大下架 石崇良訝異：有副市長問何時上架

中聯問題油風險擴大 高雄市全面預防性下架

賴總統點名辦中聯 在野轟卓揆蓋牌毒油

相關新聞

中聯5月大豆油是否超標成羅生門 盧秀燕：將再次送驗、產品預防性下架

彰化泰山公司驗出一批油品苯駢芘超標，該批油品含有中聯公司5月生產的大豆沙拉油，但中聯出示SGS檢驗證明，顯示並未超標。台中市長盧秀燕今天表示，中聯顯示未超標是自主送驗，台中市政府會再派人由政府檢驗，且為了安全起見，她要求先預防性下架。

問題油風暴擴大增至2600餘公噸 蔣萬安希望中央政府即刻做「2件事」

中聯油脂致癌油風暴持續擴大，問題油品總計已高達2600餘公噸。台北市長蔣萬安下午受訪指出，希望中央政府即刻成立食安通報跨縣市的平台，讓各縣市在勾稽、比對、查核更快速即時；另外也呼籲中央不只針對中聯油脂公司，應對供應油脂源頭的廠商，做一次全面的檢驗。

被點名關切重新上架時間？王明鉅「還原現場」 怒批石崇良混淆視聽

中聯油脂大豆沙拉油苯駢芘超標案延燒，衛福部長石崇良今在行政院會後記者會點名桃園、台中副市長關切「下架產品何時可重新上架」，令他不解。桃園市副市長王明鉅還原現場說法，強調預防性下架與重新上架是兩回事，怒批衛福部「混淆視聽」，迴避中央檢驗量能不足的核心問題。

遭石崇良點名「詢問何時可以上架」 台中副市長黃國榮否認：他口誤吧

衛生福利部長石崇良今天表示，台中與桃園的副市長都在行政院會上詢問，中聯油相關製品何時可以上架。參加院會的台中副市長黃國榮回應，部長可能是口誤，他並沒有詢問，只有桃園副市長王明鉅問，而且是反映地方業者意見，行政院長卓榮泰也指示檢驗合格後允許上架。

幕後／賴總統重話不如一篇碩士的食用油論文

中聯致癌油造成近年來影響消費者最廣的食安風暴，賴清德總統重話「該辦就辦」。台灣大學6年前有一篇《臺灣大豆供應鏈之研究》碩士論文從大豆供應鏈已預警食用油的食安問題，並借鏡日本提出改善的建議。

毒油風暴衝擊供應？陳時中：三大供應商加進口油品 不致缺貨

中聯油脂致癌油事件延燒，行政院長卓榮泰預告，將研議後續油品穩定供應方案。行政院政務委員陳時中指出，除了中聯油脂，國內還有其他三大供應商，將請業者積極供應；統計國產油品再加上進口油品，推估此次大量下架，不會造成缺貨情況。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。