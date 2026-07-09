遭石崇良點名「詢問何時可以上架」 台中副市長黃國榮否認：他口誤吧

衛生福利部長石崇良今天表示，台中與桃園的副市長都在行政院會上詢問，中聯油相關製品何時可以上架。參加院會的台中副市長黃國榮回應，部長可能是口誤，他並沒有詢問，只有桃園副市長王明鉅問，而且是反映地方業者意見，行政院長卓榮泰也指示檢驗合格後允許上架。

卓榮泰在今天上午的行政院會上指示，中聯4到6月分製造的油品，即日起全面預防性下架。石崇良透露，會中桃園與台中的副市長都詢問什麼時候能上架，令他非常訝異，畢竟兩、三天前台北、台中和桃園才強烈要求所有商品全面下架。

黃國榮今下午參加台中市政府防颱工作會議前受訪，對此疑惑地說，可能是部長「口誤」；他今天上午的確有針對油品提出兩點建議，分別是建議中央政府訂定更嚴格的源頭查驗和風險管理，將大型食用油品廠的自主檢驗管理加嚴為逐批全面送驗，以及明確規範業者，接獲檢驗異常要立即通報衛生主管機關並預防性下架。

黃國榮表示，石崇良所謂的「桃園、台中副市長詢問」應該是口誤，桃園副市長王明鉅的確有詢問，主要是反映地方食品業者意見，畢竟現在全面下架的不只是油品，有使用該批油品製造的其他食品也都下架了，將影響業者生計，業者才會問何時可以上架。

黃國榮指出，王明鉅是在提醒中央有這樣的問題以及地方業者的意見，這也的確是個問題，因此卓榮泰有指示衛福部重視；他印象中，卓在院會結論有說明，只要檢驗合格，就會允許重新上架。