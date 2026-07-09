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暑假旺季遇問題油品風暴 美食之都台南推食安標章穩住遊客信心

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市長黃偉哲今表示，市府將加強問題油品追查，並推動業者自主檢查、自主張貼食安標章，透過自律與稽查雙管齊下守護食安。記者萬于甄／攝影
台南市長黃偉哲今表示，市府將加強問題油品追查，並推動業者自主檢查、自主張貼食安標章，透過自律與稽查雙管齊下守護食安。記者萬于甄／攝影

近期因中聯油脂油品被驗出苯駢笓超標，導致民眾憂心食安問題，台南市率全台之先推動業者自主檢查、自主張貼「食品安全標章」，並由衛生局加強稽查，讓民眾安心選購，市長黃偉哲今邀集相關商圈、協會等業者共同簽署自主管理宣言，並前往西門淺草商圈視察，宣導業者張貼食安標章、為民眾食安把關。

黃偉哲表示，針對近期問題油品風波，為提振消費者信心，南市府積極推動「食安標章」，要求業者自律並承諾不使用有問題疑慮的油品，目前台南已有許多店家響應張貼，後續市府團隊也會前往各商圈、市場及夜市等不定期稽查抽驗，加強民眾對標章的信心。

他也說，台南後續將針對糕餅、點心等二、三類加工製品加強抽驗，現階段已主動抽驗16件有使用原型油的加工食品，抽驗結果預計14天出爐。南市府強調，會透過「自律與他律」雙管齊下，嚴格把關餐飲用油品質。

衛生局長李翠鳳提到，截至8日，台南已完成1270家食品販售業、餐飲業、長照及社福機構、學校等供餐場所查核，累計下架回收受影響油品共1079公斤，另外目前也針對各大知名品牌及店家使用油品展開首波16件樣本抽驗，預計自主檢測25件，確保食品安全管理不留漏洞。

面對油品安全疑慮，不少台南店家坦言感到憂心，且正值暑假旅遊旺季，業者擔心生意與商圈人流量受到衝擊。有攤商表示，自己並未使用問題油品，但消費者多少還是會擔憂，因此會響應並支持市府核發的食安標章。

台南市赤嵌朋派商圈發展協會理事長林淑惠表示，有了標章不僅能向消費者自清，更能有效提振消費信心，讓民眾敢於進店用餐，也能協助店家在風波中重拾顧客信任。

因應中聯油脂油品風波，台南市政府推動「食安標章」，市長黃偉哲今率市府團隊與商圈、協會等業者簽署自主管理宣言，強化食品安全把關。記者萬于甄／攝影
因應中聯油脂油品風波，台南市政府推動「食安標章」，市長黃偉哲今率市府團隊與商圈、協會等業者簽署自主管理宣言，強化食品安全把關。記者萬于甄／攝影

西門淺草商圈店家響應台南食安標章政策，張貼標章向消費者承諾自主把關油品來源，加強民眾消費信心。記者萬于甄／攝影
西門淺草商圈店家響應台南食安標章政策，張貼標章向消費者承諾自主把關油品來源，加強民眾消費信心。記者萬于甄／攝影

食安 台南 衛生局 致癌沙拉油

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