影／中聯油品擴大下架 石崇良訝異：有副市長問何時上架

行政院今天於新聞中心舉行院會後記者會，針對致癌油持續延燒，政院發言人李慧芝主持記者會並轉述院長指示，衛福部長石崇良、政務委員陳時中出席說明後續因應對策。

致癌物超標油品昨天再新增一批疑慮油品，總計已達2600餘公噸。衛福部長石崇良指出，保障國人食安沒有妥協餘地；石崇良宣布中聯4月至6月生產的其它油脂及其製成產品，應於7月10日12時完成預防性下架，各地方政府依規完成查核及回報作業。

石崇良表示日前這些首長之前都堅持所有疑慮商品通通要下架，而今天在院會中有縣市的副市長詢問，出問題廠商何時可以再上架？讓他覺得有點疑惑，隨後媒體追問是哪幾個縣市代表提到恢復上架的時程？石崇良說如果沒有記錯的話，就是桃園跟台中。