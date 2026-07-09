還原中聯油脂事件處置時序 政院：絕無拖延或蓋牌

中聯油品致癌物風暴延燒，在野立委質疑政府蓋牌，延後公布下游流向。行政院指出，衛福部6月30日接獲通報後即啟動管理措施、下架機制、召開專家會議、向社會說明，過程中絕無拖延也沒有蓋牌。

衛福部今赴行政院會報告「中聯油脂大豆沙拉油事件 政府處置與精進作為」。

對於在野黨質疑政府蓋牌，行政院發言人李慧芝表示，衛福部6月30日接到這次重大食安事件後，馬上啟動管理措施，除了與台中食安處展開查核，也火速啟動各項下架機制，要求地方衛生局在3日中午前下架第一層產品。

李慧芝說，卓榮泰3日下午請衛福部與食藥署報告此案進度，指示一，請食藥署全面查察受影響的第二層廠商，向社會說明查察進度；二，要求食藥署4日召開專家會議等，確認第二層產品預防性下架的科學依據；三，確認廠商是否有違反食安法，且要督導地方政府開罰。

李慧芝指出，卓榮泰接續在6日召開會議，會中要求食藥署別再透過地方政府回報資訊，而是直接向上游廠商要求提供完整數據，依據最新數據來滾動式調整行政作為，並向社會說明查察進度。

李慧芝強調，政府在過程中該查就查、該公開就公開、該下架就下架、該罰就罰，沒有拖延和蓋牌。在行政院會上，台中市黃副市長也稱「中央跟地方沒有人在蓋牌」，可見地方也不認為中央蓋牌。

李慧芝表示，當前最重要的是確保食安讓國人安心，不需要政治口水。行政院此時該做的是處理食安和防颱，立法院該做的事審預算，今年度預算送到立法院已315 天，期待立法院趕快審理，不希望出現今年、明年兩本總預算一起出現在立法院的歷史記錄。