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致癌油風暴促食安法修法 石崇良：強化業者自主檢驗與第三方通報義務

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
衛福部長石崇良。記者許正宏／攝影
衛福部長石崇良。記者許正宏／攝影

中聯致癌油品風暴延燒全台，府院要求衛福部啟動「食安法」修法作業。行政院政務委員陳時中指出，根源來自業者自主管理失靈與隱匿不報；衛福部長石崇良指出，未來修法將強化強化業者自主檢驗，與第三方檢驗單位的通報義務。

毒油風暴延燒，身兼民進黨主席的賴清德總統昨在中常會指出，民進黨立院黨團應與行政院合作，共同討論食安法修法，提升食安保障；行政院長卓榮泰也要求衛福部重新建構「源頭管理、製程檢驗、外部查驗、後市場稽查」四道防線，用更嚴格標準杜絕不肖隱匿業者。

對於食安事件問題根源，陳時中指出，從調查時程清楚得知，問題來自自主管理失靈、廠商隱匿，未來將透過修法精進。

石崇良說明，此次事件可知，5月13日業者即得知相關資訊，但主管機關6月30日才接獲通報。這段期間，多次由第三方檢驗單位完成檢驗，但檢驗結果卻只回到業者手中，而業者選擇隱匿，未依法通報主管機關。

針對未來修法方向，石崇良說，在業者自主檢驗部分，將提高製程中的檢驗頻率，尤其針對高風險、影響層面廣的產品，將要求增加檢驗頻率，並對主管機關報告，讓政府及時掌握狀況，而非等到發生異常後才報告。

石崇良續指，將強化第三方外部檢驗的資格認證，以及應扮演的角色，抽樣程序，也要求一旦發現異常須即時通報主管機關，讓主管機關能即時掌握資訊並介入處理。

另針對源頭管理及後市場管理，石崇良說，相關領域也將納入此次修法範圍，待調查清楚後，相信食安法未來食安法修正也會更完備。

媒體提到，食品業者依法須投保產品責任險，此次事件卻未發揮效用，必須待出現身體不適或死亡才會理賠。陳時中指出，會建議產險業者從優從寬認定，並協助消費者與消保團體進行理賠訴訟；食藥署長姜志剛說，這部分將積極研議，並納入修法範圍。

食安 石崇良 修法 致癌沙拉油

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