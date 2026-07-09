快訊

獨／在野版未來帳戶主打「666」 普發撥補雙軌制、新生兒出生先領6萬元

強颱巴威持續逼近 恐連放兩日颱風假？蔣萬安透露：希望民眾盡量待家中

不斷更新／強颱巴威持續逼近！下午2時30分發布海警 全台停班課最新資訊一覽

聽新聞
0:00 / 0:00

疑慮油品預防性下架 石崇良：桃市、中市關切重新上架時間

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院再度駁斥中央針對油品事件蓋牌，衛福部長石崇良也透露院會中的討論狀況。。記者許正宏／攝影
行政院再度駁斥中央針對油品事件蓋牌，衛福部長石崇良也透露院會中的討論狀況。。記者許正宏／攝影

中聯油脂致癌物超標，衛福部宣布中聯4月至6月製造的油品及其製品，明起全面預防性下架。衛福部長石崇良指出，日前台北市、台中市及桃園市強烈要求商品全面下架，今日宣布擴大預防性下架後，卻有副市長詢問何時上架，但在未確保安全前，不會讓國人有暴露風險。

媒體追問，是哪個縣市詢問油品上架情事，石崇良則透露，「我記得是桃園跟台中」。

油品事件自7月延燒至今，在野立委連番砲轟中央應變不足，疑似「蓋牌」，要求行政院長卓榮泰、石崇良、食藥署長姜至剛等人道歉、下台；衛福部今日赴行政院會報告「中聯油脂大豆沙拉油事件，政府處置與精進作為」，相關官員也對在野質疑做出回應。

行政院政務委員陳時中指出，發生食安事件，大家都很痛心，當前須先釐清問題根源，外界質疑中央政府是否怠惰，延遲了兩個月，但從調查時程清楚得知，問題來自自主管理失靈、廠商隱匿，「這不是中央或地方政府任何一個權責單位的怠惰」，了解問題才能解決問題。

行政院發言人李慧芝說，政府在過程中該查就查、該公開就公開、該下架就下架、該罰就罰，沒有拖延和蓋牌。在行政院會上，台中市黃副市長也稱「中央跟地方沒有人在蓋牌」，也說明台中市府不認為中央蓋牌。

李慧芝表示，當前最重要的是確保食安讓國人安心，不需要政治口水。行政院此時該做的是處理食安和防颱，立法院該做的事審預算，今年度預算送到立法院已315 天，期待立法院趕快審理，不希望出現今年、明年兩本總預算一起出現在立法院的歷史記錄。

衛生部長石崇良則說，昨日在立法院一再被汙衊「蓋牌」，但行政團隊從來沒有蓋牌，而是根據科學證據跟查察進度，查到哪就公布到哪，稍早也公布預防性下架的措施。

石崇良透露，今日行政院會上發生令他訝異的事，記得2、3天前，台北市、台中市、桃園市都強烈要求所有商品要全面性下架，當衛福部宣布要擴大預防性下架時，卻有出席的副市長詢問何時上架。

石崇良表示，但在未確保安全、檢驗清楚前，不會讓國人有暴露的風險，有疑慮商品通通下架，至於何時上架，須待看調查進度和檢驗結果再做宣布。

石崇良 衛福部 中央 致癌沙拉油

延伸閱讀

致癌油風暴延燒 衛福部：中聯4至6月油品明天中午前預防性下架

在野要求卓揆食安專案報告 莊瑞雄：行政部門交代清楚很合理

中聯油品風暴引關注 衛福部將朝「這三大方向」修正食安法

賴總統點名辦中聯 在野轟卓揆蓋牌毒油

相關新聞

中聯5月大豆油是否超標成羅生門 盧秀燕：將再次送驗、產品預防性下架

彰化泰山公司驗出一批油品苯駢芘超標，該批油品含有中聯公司5月生產的大豆沙拉油，但中聯出示SGS檢驗證明，顯示並未超標。台中市長盧秀燕今天表示，中聯顯示未超標是自主送驗，台中市政府會再派人由政府檢驗，且為了安全起見，她要求先預防性下架。

問題油風暴擴大增至2600餘公噸 蔣萬安希望中央政府即刻做「2件事」

中聯油脂致癌油風暴持續擴大，問題油品總計已高達2600餘公噸。台北市長蔣萬安下午受訪指出，希望中央政府即刻成立食安通報跨縣市的平台，讓各縣市在勾稽、比對、查核更快速即時；另外也呼籲中央不只針對中聯油脂公司，應對供應油脂源頭的廠商，做一次全面的檢驗。

被點名關切重新上架時間？王明鉅「還原現場」 怒批石崇良混淆視聽

中聯油脂大豆沙拉油苯駢芘超標案延燒，衛福部長石崇良今在行政院會後記者會點名桃園、台中副市長關切「下架產品何時可重新上架」，令他不解。桃園市副市長王明鉅還原現場說法，強調預防性下架與重新上架是兩回事，怒批衛福部「混淆視聽」，迴避中央檢驗量能不足的核心問題。

遭石崇良點名「詢問何時可以上架」 台中副市長黃國榮否認：他口誤吧

衛生福利部長石崇良今天表示，台中與桃園的副市長都在行政院會上詢問，中聯油相關製品何時可以上架。參加院會的台中副市長黃國榮回應，部長可能是口誤，他並沒有詢問，只有桃園副市長王明鉅問，而且是反映地方業者意見，行政院長卓榮泰也指示檢驗合格後允許上架。

幕後／賴總統重話不如一篇碩士的食用油論文

中聯致癌油造成近年來影響消費者最廣的食安風暴，賴清德總統重話「該辦就辦」。台灣大學6年前有一篇《臺灣大豆供應鏈之研究》碩士論文從大豆供應鏈已預警食用油的食安問題，並借鏡日本提出改善的建議。

毒油風暴衝擊供應？陳時中：三大供應商加進口油品 不致缺貨

中聯油脂致癌油事件延燒，行政院長卓榮泰預告，將研議後續油品穩定供應方案。行政院政務委員陳時中指出，除了中聯油脂，國內還有其他三大供應商，將請業者積極供應；統計國產油品再加上進口油品，推估此次大量下架，不會造成缺貨情況。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。