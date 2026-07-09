疑慮油品預防性下架 石崇良：桃市、中市關切重新上架時間

中聯油脂致癌物超標，衛福部宣布中聯4月至6月製造的油品及其製品，明起全面預防性下架。衛福部長石崇良指出，日前台北市、台中市及桃園市強烈要求商品全面下架，今日宣布擴大預防性下架後，卻有副市長詢問何時上架，但在未確保安全前，不會讓國人有暴露風險。

媒體追問，是哪個縣市詢問油品上架情事，石崇良則透露，「我記得是桃園跟台中」。

油品事件自7月延燒至今，在野立委連番砲轟中央應變不足，疑似「蓋牌」，要求行政院長卓榮泰、石崇良、食藥署長姜至剛等人道歉、下台；衛福部今日赴行政院會報告「中聯油脂大豆沙拉油事件，政府處置與精進作為」，相關官員也對在野質疑做出回應。

行政院政務委員陳時中指出，發生食安事件，大家都很痛心，當前須先釐清問題根源，外界質疑中央政府是否怠惰，延遲了兩個月，但從調查時程清楚得知，問題來自自主管理失靈、廠商隱匿，「這不是中央或地方政府任何一個權責單位的怠惰」，了解問題才能解決問題。

行政院發言人李慧芝說，政府在過程中該查就查、該公開就公開、該下架就下架、該罰就罰，沒有拖延和蓋牌。在行政院會上，台中市黃副市長也稱「中央跟地方沒有人在蓋牌」，也說明台中市府不認為中央蓋牌。

李慧芝表示，當前最重要的是確保食安讓國人安心，不需要政治口水。行政院此時該做的是處理食安和防颱，立法院該做的事審預算，今年度預算送到立法院已315 天，期待立法院趕快審理，不希望出現今年、明年兩本總預算一起出現在立法院的歷史記錄。

衛生部長石崇良則說，昨日在立法院一再被汙衊「蓋牌」，但行政團隊從來沒有蓋牌，而是根據科學證據跟查察進度，查到哪就公布到哪，稍早也公布預防性下架的措施。

石崇良透露，今日行政院會上發生令他訝異的事，記得2、3天前，台北市、台中市、桃園市都強烈要求所有商品要全面性下架，當衛福部宣布要擴大預防性下架時，卻有出席的副市長詢問何時上架。

石崇良表示，但在未確保安全、檢驗清楚前，不會讓國人有暴露的風險，有疑慮商品通通下架，至於何時上架，須待看調查進度和檢驗結果再做宣布。