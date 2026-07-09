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【重磅快評】毒油12年輪迴 我們竟還在問同一個問題

聯合報／ 主筆室
這次中聯「大豆沙拉油」致癌物超標事件暴露的不只是單一業者失職，而是整個食安治理體系的漏洞。示意圖。圖／北市衛生局提供
這次中聯「大豆沙拉油」致癌物超標事件暴露的不只是單一業者失職，而是整個食安治理體系的漏洞。示意圖。圖／北市衛生局提供

十二年前，一連串黑心油事件引爆台灣食安風暴，隨後政府提出「食安五環」的改革措施，承諾全面改革食品安全制度；十二年後，致癌物超標的問題油品再度流入市場，甚至流入校園營養午餐與長照機構。食安風暴再次席捲全台，人民想問：為何歷經這麼多年，台灣的食安制度仍未能事前預防，而總是在亡羊補牢？

這場毒油風暴暴露的，不只是單一業者失職，而是整個食安治理體系的漏洞。從問題油品流入市場，再到主管機關對外揭露資訊，以及中央、地方對下架標準不一，每一個環節都讓民眾看到中央政府總是慢半拍。也因此，有學者主張台灣應比照歐盟成立食品安全局，將食品風險評估與行政管理分離，避免食藥署陷入「球員兼裁判」的困境。但要追問的是，問題是出在沒有新機構，還是現有制度沒有真正發揮功能？

歐盟食品安全局（EFSA）是歐洲經歷狂牛症、戴奧辛污染等重大食安危機之後，成立於2002年，其核心精神是將「科學風險評估」與「政策風險管理」徹底分離。EFSA負責提出客觀、公開的科學評估，至於產品是否下架、如何裁罰，則由歐盟執委會及各會員國負責決策與執行。如此分工，正是希望科學判斷不受政治、商業或輿論壓力左右，也讓行政決策必須對外承擔責任。

反觀台灣，食藥署同時掌握食品安全標準制定、行政管理、稽查執法與對外說明等多重角色，一旦重大事件爆發，不僅要面對專業判斷，更必須承受龐大的政治壓力。此次毒油事件中，食藥署一度提出「問題油占比未達二成可不必全面下架」的處理原則，引發地方政府不分藍綠一致反彈，中央與地方標準不一致，讓業者無所適從，也讓消費者更加不安。當科學判斷與政治決策混雜在同一個機關，每一項決策都容易遭受政治解讀，公信力自然大打折扣。

更值得深思的是，這次事件真正揭開問題的，並非政府例行抽驗，而是下游業者南僑自主送驗發現異常，才讓問題油品浮上檯面。政府投入大量資源建立食安管理制度，最後卻仍須仰賴企業自行把關。但國內油品供應鏈上下游關係緊密、利益結構交錯，吹哨者的壓力太大。台灣應借鏡歐盟風險管理精神，對食品業嚴格監管，行政院食安辦的聯合查核小組，更要切斷地方政治勢力或企業金權的干預，對壟斷性的大宗代工廠進行提高頻率且無預警的實地製程抽驗，並強化即時數位追溯系統。

當然，歐盟模式並非萬靈丹，也不可能原封不動移植到台灣。EFSA服務27個會員國、四億多人口，背後擁有龐大的跨國科學家網絡與預算支持；台灣市場規模與人才有限，即使成立新的科學評估機構，也未必能完全複製其運作模式。此外，EFSA多年來也曾因部分議題遭質疑利益衝突與透明度不足，顯示制度分工可以降低政治干擾，卻無法完全排除利益介入。

事實上，台灣並非沒有食品風險評估制度。食藥署轄下早已設有食品風險評估諮議會，問題不在於缺少組織，而在於評估程序是否真正獨立、討論過程是否充分公開、科學判斷是否足以影響政策決策。因此，台灣真正該學習的，不是照抄歐盟組織架構，而是落實歐盟「科學獨立、資訊透明、預防優先」的制度精神。

十二年前後的台灣，當食安防線仍得靠企業自主送驗才能補破網，當中央與地方遇事仍各行其是，反映食安制度並沒有真正記取教訓。台灣需要的不是再成立一個新機關，而是一個能比企業自主送驗更早發現問題、比市場更快採取行動的政府。

食安 食品安全 食藥署 致癌沙拉油

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