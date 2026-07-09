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中聯油品波及學校 藍擬安排教育部下週赴立院專報

中央社／ 台北9日電

國民黨立法院黨團書記長林沛祥今天表示，立法院教育及文化委員會應儘速安排食安專案報告，要求教育部全面說明校園營養午餐清查、風險評估及後續健康追蹤措施。教委會國民黨召委羅廷瑋說，下週將安排議程，請教育部說明問題油的校園影響層面及清查。

中聯油品致癌物超標，引發社會疑慮。教育部最新清查，共有623所學校及258所幼兒園疑似使用到問題油品，都已要求立即停止使用，並採取預防性下架措施，確保學生安全。

國民黨立法院黨團書記長林沛祥、副書記長葉元之及國民黨立委羅廷瑋今天在立法院國民黨團召開記者會。

林沛祥指出，國民黨團提出三項呼籲，第一，教育委員會應儘速安排食安專案報告與完整質詢，要求教育部全面說明校園營養午餐清查、風險評估及後續健康追蹤措施。第二，立即召開校事會議制度檢討專案，邀請教師家長團體、校長及學者共同參與，提出具體改革方案。

林沛祥表示，第三，教育委員會應回歸監督本務，在重大教育危機期間，優先處理人民最關心的教育議題，把時間留給討論，把心力留給孩子，而不是讓重要議題一再延後。

葉元之指出，上週發生致癌油風暴，教育部長鄭英耀仍跑去新竹市為民進黨市長候選人站台，並無視颱風對大學分科考試的影響。呼籲鄭英耀從輔選行程回歸教育部的日常業務，不要不務正業，把選舉當作第一要務，希望鄭英耀做好教育部長的工作。

羅廷瑋表示，下週他擔任教委會輪值召委，將對鄭英耀安排的四大考題，第一，安排校事會議辦法的審查，為老師爭取權益；第二，針對有關學生出缺狀況的規範，如何有效管理；第三，致癌油、問題油，校園影響層面有多廣，教育部有沒有完整清查；第四，颱風後，學校復原狀況、災後協助SOP為何。請教育部好好準備回答。

教育部 羅廷瑋 校園 致癌沙拉油

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