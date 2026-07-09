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致癌油風暴延燒 衛福部：中聯4至6月油品明天中午前預防性下架

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

致癌物超標油品流竄全台，昨日再新增一批疑慮油品，總計已達2,600餘公噸。衛福部石崇良指出，保障國人食安沒有妥協餘地；他宣布，中聯4月至6月生產的其他油脂及其製成產品，應於7月10日12時完成預防性下架，各地方政府依規完成查核及回報作業。

食藥署長姜至剛指出，中聯在4到6月生產的油脂及其製成產品，10日中午12點前全面預防性下架，明天中午後就不會有相關產品留在架上。衛福部長石崇良說，中聯4、5、6月製造的油品都出現不合規的產品，加上中聯內部自主檢驗結果跟下游檢驗結果不一致，為了保障國人最高食安要求，因此在今天宣布問題油品全面下架。

姜至剛說，依照檢驗結果，決定預防性下架，問題油品會強制下架，「中聯在4到6月生產的油脂及其製成產品，10日中午12點前全面預防性下架，明天中午後就不會有相關產品留在架上」。

姜至剛表示，會積極請地方衛生局協助，在中午12點後若還沒下架，會嚴重開罰，讓所有在市場上的食品都是安全的。待檢驗或提出符合食安證明，經衛生局確認後，始得恢復販售。

衛福部今日赴行政院會報告「中聯油脂大豆沙拉油事件，政府處置與精進作為」。根據衛福部報告，中聯第一批問題油品已完成第一層油品與第二層油品的預防性下架；截至7月8日止，受影響油品為18個品項、360家受影響業者及其401項產品資訊。

石崇良指出，6月30日衛福部接獲的通報的第一批問題油品，為中聯公司在4月份製造；7月7日再接獲泰山通報，追溯後發現製造日期是在5月份。換言之，中聯的製造油品中，4月跟5月都分別出現不合規的產品，且內部呈現的自主檢驗結果與下游檢驗結果不一致。

石崇良指出，為保障國人最高食安要求，沒有妥協的餘地，這兩批問題油品需要全面下架；中聯4月到6月製造的所有油脂製品，包含第一層跟第二層的食品，將全面預防性下架，經檢驗確認安全無虞始得恢復販售，所有下架行為，需在明日中午12時前完成。

衛福部 石崇良 姜至剛 致癌沙拉油

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