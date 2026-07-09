問題油品延燒！台東清查下架逾4公噸油品 夜市40攤全檢查

暑假觀光旺季來臨，台東迎來旅遊人潮，夜市美食也成為遊客必訪行程。為防堵問題油品流入餐飲市場，縣衛生局與政風處啟動「觀光夜市食品安全聯合稽查專案」，針對夜市攤商及油炸食品業者展開查核，截至昨日止，全縣已下架回收問題油品逾公噸，並完成40家攤商食用油來源查核。

近期食安問題油品事件引發關注，縣衛生局立即展開清查，確認食藥署公布的401項問題產品未流入縣內餐飲市場，同時針對夜市及觀光熱點餐飲業者加強稽查。稽查人員逐一檢視攤商油品來源、進貨憑證及油炸油品質，並查看食材保存、作業環境及從業人員健康檢查情形。

衛生局表示，現場查核業者均未發現使用公告的不合格油品品牌及批號，並輔導攤商落實食品衛生管理。夜市小吃是台東觀光的重要特色，除要求業者確認油品來源，也提醒食材應依規定保存，冷藏控制在7℃以下、冷凍維持-18℃以下，避免食材變質或交叉污染。

此次稽查共查核9項問題油品，包括福壽、泰山等品牌相關產品，截至目前全縣已完成下架回收4083公斤。衛生局強調，若發現業者使用不合格油品，將立即要求下架封存，並依食品安全衛生管理法依法處理。

夜市攤商表示，觀光客來台東除了看風景，也期待品嘗在地美食，他們自身也重視食品安全，做生意靠的是口碑，食材安心，客人才敢再回來。

衛生局長孫國平呼籲，餐飲業者採購食材與油品時，應選擇合法來源，保留進貨單據，以利追溯管理；民眾如發現疑似食品安全問題，也可向衛生局反映；暑假期間將持續針對夜市及觀光景點餐飲業者進行不定期稽查，守護遊客與縣民安心享受美食。