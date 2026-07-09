陳以信：賴總統一句「對不起」都說不出口 兩套標準令人憤怒

毒油風暴擴大，賴清德總統身兼民進黨主席昨日在民進黨中常會上發表談話。國民黨文傳會主委陳以信今表示，賴總統整篇談話看不到一句向全民道歉，也看不到任何政治責任，只有把責任全推給業者，企圖以停產、下架、修法轉移焦點。面對近十年最嚴重的食安風暴，賴總統態度竟如此輕描淡寫，令人既錯愕又憤怒。

賴總統昨在民進黨中常會中談及毒油風暴，表示政府秉持食品安全沒有妥協空間，中央和地方政府應該共同合作。該勒令停產就停產，該全面下架就下架，該預防性下架也要積極執行，而中聯油等公司發生問題，非常不應該，沒有立即通報主管機關，造成主管機關失去及時解決問題的時機，該法辦就法辦。

陳以信表示，賴總統今天不是不知道該道歉，而是不敢道歉。因為一旦承認政府失職，就等於推翻自己當年痛批馬政府的所有主張。

陳以信指出，賴總統當年批評馬英九政府時，才不是今天這副和藹可親嘴臉。2014年頂新油品事件，賴清德時任台南市長，疾言厲色砲打中央，帶頭高喊全台「不買、不用、不吃」，民進黨上下更鋪天蓋地要求馬英九向全民道歉，要求時任行政院長江宜樺與時任衛福部長邱文達下台，把食安事件無限上綱，把食安危機變成國安危機。

陳以信強調，如今發生更嚴重食安風暴，主管機關早已接獲通報，問題油品卻持續流入市場，平白讓人民多吃好幾天的問題油，賴總統卻連一句「對不起」都說不出口，前後相較完全是兩套標準、兩張嘴臉，令人既憤怒又遺憾。

陳以信認為，衛福部長石崇良雖然已在立法院致歉，但若總統不道歉、閣揆不負責、部長不下台，這樣的致歉只會被人民看成「止血表演」。真正的問題不只是下架政策反覆造成困擾，而是中央食安體系從通報、稽查、揭露到預防性下架，每一步都讓人民失去信心。賴政府不能讓部長一句道歉就想結案，更不能把政治責任縮小成行政疏失。

陳以信強調，2014年頂新油品事件，邱文達因此請辭下台；今天中聯油食安風暴同樣重創國人信心，民進黨若還有一點自我要求，就該用當年檢驗馬政府的標準檢驗自己。賴總統應立即向全民道歉，行政院長卓榮泰、石崇良也應負起政治責任下台。