中聯油品風暴引關注 衛福部將朝「這三大方向」修正食安法

針對中聯油品事件，賴總統指示將修正食安法，對此，衛福部長石崇良今（9）日表示，將有三大方向進行，其中最重要的是，針對這次事件所暴露出的管理漏洞，透過修法加以補強。

石崇良今日出席行政院會後記者會時提到，在野黨指稱行政團隊「蓋牌」，他要再次澄清，行政團隊從來沒有蓋牌，政府一向都是依據科學證據以及調查進度，查到哪裡、公布到哪裡，一切都以科學證據及國人健康為最高原則辦理。

他強調，在尚未完全確認產品安全、檢驗結果尚未釐清之前，絕對不會讓國人承擔任何食安風險。因此，目前最重要的工作，就是讓所有有疑慮的商品全面下架，讓民眾安心，這是政府堅持的原則。至於何時恢復上架，仍須視調查進度及檢驗結果，再由政府對外宣布。

另外，賴總統也特別指示行政團隊積極推動《食品安全衛生管理法》修法，石崇良說，未來修法將朝幾個重要方向進行。其中最重要的是，針對這次事件所暴露出的管理漏洞，透過修法加以補強。

石崇良說，從此次事件來看，5月13日即已得知相關資訊，但主管機關直到6月30日才接獲通報。這段期間，多次由第三方檢驗單位完成檢驗，但檢驗結果僅回到業者手中，而業者選擇隱匿資訊，未依法通報主管機關，這正是制度上需要改善的地方。

因此，未來修法將強化幾項重點。第一，在業者自主檢驗方面，將提高再製程中的檢驗頻率，尤其針對高風險、影響層面廣的產品，除增加檢驗次數外，也將要求定期向主管機關報告，讓政府能及時掌握狀況，而不是等到發生異常後才獲知。

第二，將強化第三方檢驗制度，包括提升第三方檢驗機構的資格認證、明確其角色與責任，涵蓋抽樣程序，以及一旦發現異常檢驗結果，必須立即通報主管機關，讓主管機關能及早掌握資訊並介入處理。

此外，源頭管理及後市場管理等相關制度，石崇良說，也都將納入這次修法討論範圍，將會根據調查結果持續釐清事實，讓未來《食品安全衛生管理法》的修正更加完整，進一步提升我國食品安全管理制度，保障國人食安。