石崇良：中聯4至6月油脂及其製品 明天中午前預防性下架

致癌物超標油品流竄全台，昨日再新增一批疑慮油品，總計已達2600餘公噸。衛福部長石崇良指出，保障國人食安沒有妥協餘地；他宣布，中聯4月至6月生產的其他油脂及其製成產品，應於7月10日12時完成預防性下架，各地方政府依規完成查核及回報作業。

中聯油脂原驗出1300公噸沙拉油一級致癌物苯駢芘超標，衛福部前天深夜接獲中游業者彰化泰山通報新增一批疑慮產品，這批疑慮油品為泰山「好理調合油」，已售出1萬5000多瓶，油品來源為中聯油脂，清查批號證實與這波致癌油品不同，來自另一批逾1300公噸的油品。

衛福部今日赴行政院會報告「中聯油脂大豆沙拉油事件，政府處置與精進作為」。根據衛福部報告，中聯第一批問題油品已完成第一層油品與第二層油品的預防性下架；截至7月8日止，受影響油品為18個品項、360家受影響業者及其401項產品資訊。

衛福部長石崇良指出，6月30日衛福部接獲的通報的第一批問題油品，為中聯公司在4月份製造；7月7日再接獲泰山通報，追溯後發現製造日期是在5月份。換言之，中聯的製造油品中，4月跟5月都分別出現不合規的產品，且內部呈現的自主檢驗結果與下游檢驗結果不一致。

石崇良指出，為保障國人最高食安要求，沒有妥協的餘地，這兩批問題油品需要全面下架；中聯4月到6月製造的所有油脂製品，包含第一層跟第二層的食品，將全面預防性下架，經檢驗確認安全無虞始得恢復販售，所有下架行為，需在明日中午12時前完成。