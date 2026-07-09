快訊

獨／在野版未來帳戶主打「666」 普發撥補雙軌制、新生兒出生先領6萬元

強颱巴威持續逼近 恐連放兩日颱風假？蔣萬安透露：希望民眾盡量待家中

不斷更新／強颱巴威持續逼近！下午2時30分發布海警 全台停班課最新資訊一覽

聽新聞
0:00 / 0:00

【重磅快評】石崇良拉卓榮泰下水 賴清德醫界同窗穩了？

聯合報／ 主筆室
衛福部長石崇良（左一）是總統賴清德（中）的成大醫院「醫界同窗」，長期深獲賴的信任。圖／聯合報系資料照片
衛福部長石崇良（左一）是總統賴清德（中）的成大醫院「醫界同窗」，長期深獲賴的信任。圖／聯合報系資料照片

致癌油事件風波不止，衛福部長石崇良驚曝行政院長卓榮泰上周五針對是否公布下游疑慮品項及下架指示「應該要再考慮」，現場氣氛頓時微妙起來，綠委並未埋單，卓揆也趕緊澄清並未「蓋牌」；石崇良因風險轉嫁，上有閣揆、下有署長，部長位子似乎坐得更穩了，只是後頭面還有兩個考題等著他。 

衛福部處理致癌油決策反覆，一周三次大轉彎，外界質疑政府只是想蓋牌，在野黨更要求行政院長卓榮泰與相關官員負起政治責任；針對衛福部起初不願公布致癌油下游名單，石崇良昨天在立法院坦言，上周五向卓榮泰報告時，因卓指示「應該要再考慮」，才召開專家會議修正原則。

被無預警捅了一刀的卓泰趕緊澄清，稱處理過程「絕對沒有蓋牌」；政院及衛福部補充解釋，卓揆聽完報告後說「應該要再考慮」，意思是覺得只處理第一層不夠安全，因此衛福部才再召開專家會議，後續逐步收緊政策，最終改成「全面不分比例預防性下架」。

不管石崇良事後怎麼麼解釋，卓榮泰是否第一時間決定蓋牌，已成羅生門，但「中槍」則是事實。依常理推斷， 如果石所言為真，反而證實卓早就知情，但卻同意採取寬鬆標準處理，如果卓當下覺得不妥，就應下達全面下架的指令。所謂的「再考慮」正是給衛福部消極處理的最大令牌，也誤導了賴清德的判斷，才會說出比例超過20%才要下架的說法。 

石崇良拉卓榮泰下水，不知是有心還是無意，但衛福部決策數變產生蓋牌觀感，連綠委也看不下去。例如林淑芬就質疑食藥署在未查明原因前，就找學者背書推給國外黃豆原料，有幫業者開脫之嫌；王世堅也認為這是嚴重的食安危機，考驗團隊危機處理能力。以致於藍委們包圍石崇良大喊下台時，竟無綠委上前阻擋，石的處境尷尬。 

石崇良的失策是直接把行政院長拉進風暴核心，總統賴清德日前才表態「該究責就要究責」，石隨即就把球丟給卓榮泰，儘管石稱只是想表達「院長有把關、有要求重新檢視」，但卻陷卓於「決策猶豫」困境，石是否意在卸責，也只有他心裡清楚。 

不過，在綠朝為官還真像抓交替，只要有人比你更危險，你就安全了。石崇良把院長拉下水，無非風險轉嫁，加上石上任未滿一年，又是賴清德的「醫界同窗」， 如果因在野黨杯葛就輕易撤換，將會嚴重打擊賴政府，所以卓雖被桶一刀，也只能強說要力挺衛福部了。 

相對來說，風險最大的反而是食藥署長姜至剛。眾人皆知，姜才是真正的防火牆，歷來面對這類食安風暴，通常會由第一線的技術官員承擔責任；台大醫院院長余忠仁聲援姜至剛，送暖喊話「希望他挺過去、台大教授的位子都還在」，正是說明姜目前處於「收拾殘局」的狀態，如果民怨不止，非得找出戰犯不可，姜縱有三刀流美譽，被撤換機率還是遠大於石崇良。

但若走了姜至剛，石崇良就安穩了嗎？這恐怕要取決於「汙染源頭追查」及「有沒有隱匿通報」；如果衛福部查不源頭，致癌油成了懸案， 後續若查出衛福部內部有刻意蓋牌的具體事證，石崇良這個部長位子終究無法穩如泰山了。  

致癌沙拉油

延伸閱讀

賴總統點名辦中聯 在野轟卓揆蓋牌毒油

致癌油全台流竄第8日 石崇良首致歉：願為政策改變造成困擾道歉

在野要求卓揆食安專案報告 莊瑞雄：行政部門交代清楚很合理

質疑衛福部長敢喝20%洗腳水？在野黨怒批「毒油害台、政府下台」

相關新聞

聯合報社論／開了那麼多罰單，衛福部該開幾張給自己？

衛福部再度轉彎，要求所有致癌油相關產品須「全面下架」；短短幾天，中央政策已經三度轉彎。與此同時，衛福部對中上游油品業者祭出重罰，中聯油脂因隱匿挨罰一・六八億元天價，福壽、福懋及泰山三大油廠則開罰三百萬至六百萬元。至於最早自行驗出油品苯駢芘超標的「吹哨者」南僑，則因未在第一時間通報地方政府，也挨罰三百萬元；民眾對此忿忿不平。

聯合報黑白集／小心，民眾正看著你們

距大選還有五個月，選戰已打得不可開交，不少政務官都下鄉助選。上周末，經濟部長龔明鑫和教育部長鄭英耀去新竹市幫綠營莊競程站台，兩人的車輛直接臨停在會場附近轉彎紅線上，大剌剌地壓著行人穿越道。這一幕，被目擊民眾拍照錄影並放上Threads平台，再經媒體轉載，引起熱議並遭告發。

被癌油戳破的 「食安五環」

近日爆發油品食安風暴，再度重創台灣社會對食品安全的基本信任。賴總統昨日強調食品安全沒有妥協空間，中央和地方政府應共同合作、民進黨立院黨團也應跟行政院合作，共同討論對食安法的修法。只是總統此話，是不是說得太晚了？

推翻世足紅牌 美國輸人又輸陣

今年世界盃足球賽出現一段引發全球議論的插曲：美國隊前鋒因紅牌遭判停賽，原本依規定無法參加關鍵的十六強賽。然在比賽前夕，ＦＩＦＡ卻突然宣布暫緩執行禁賽處分，使其得以上場。據媒體報導，美國總統川普曾親自致電ＦＩＦＡ主席，要求重新檢視判決，美方律師團隊也同步介入。消息曝光後，立即引發外界質疑政治力量干預體育賽事。

【重磅快評】毒油12年輪迴 我們竟還在問同一個問題

十二年前，一連串黑心油事件引爆台灣食安風暴，隨後政府提出「食安五環」的改革措施，承諾全面改革食品安全制度；十二年後，致癌物超標的問題油品再度流入市場，甚至流入校園營養午餐與長照機構。食安風暴再次席捲全台，人民想問：為何歷經這麼多年，台灣的食安制度仍未能事前預防，而總是在亡羊補牢？

讀家觀點／讓好玩與投資 助台灣足球扎根

近年來，台灣的幼兒與國小基層足球呈現蓬勃發展的榮景；每逢周末，各地社區俱樂部與學童賽事總是萬頭攢動，家長熱情吶喊。然這幅熱鬧景象背後，卻隱藏著一個令人痛心的結構性斷層—每當孩子升上國中、高中，台灣的足球人口便出現「斷崖式失蹤」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。