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中聯1300公噸致癌油風暴擴大？又有問題油？台中食安處揭SGS檢驗結果
中聯油脂爆今年4月生產的大豆沙拉油驗出一級致癌物苯駢芘超標，1300公噸供應泰山企業、福壽實業及福懋油脂三大油廠，並流入市面。泰山傳出中聯油脂今年5月12日生產的大豆油超標，引發外界關心。台中市食安處表示，依中聯委託SGS檢驗報告，其5月12日生產的該批號大豆油自主送驗合格。
泰山公司傳出中聯油脂5月12日生產的一批大豆沙拉油驗出一級致癌物苯駢芘2.5ppb，高於法定上限2ppb。引起外界關心中聯油脂今年5月12日生產的大豆油是是否超標？
台中市食安處表示，台中市政府秉持公開透明原則，凡經查證確認有食安疑慮，將立即對外公布資訊，保障民眾知情權益。依目前中聯油脂自主委託第三方公正單位SGS檢驗報告，5月12日生產的該批號大豆油檢驗結果，「苯駢芘」含量為0.5 ppb，低於2.0 ppb法定上限標準；另福懋及福壽兩家業者也已主動配合預防性下架，市府將持續追蹤查核，依最新查證結果對外說明。
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