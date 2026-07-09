中聯油品風暴擴大 卓榮泰祭五大措施：退貨從寬、停工無期限

中聯油品風暴持續延燒，行政院長卓榮泰今（9）日在行政院會表示，政府將全面維護消費者權益，中央、地方將共同協助消費者團體提起訴訟，相關費用由衛福部食安基金支應；同時要求下游業者採取「從寬、從優、從速、從簡」原則辦理退換貨，民眾只要持發票、收據、刷卡紀錄、消費紀錄等足以證明購買的憑證，或持有商品本身，都可辦理退換貨。

卓榮泰指出，行政團隊後續將推動五大重點工作，包括依檢驗結果擴大預防性下架、中央地方合作協助消費者提起團體訴訟、協調業者從寬認定並加速退貨、徹查事件原因且問題工廠停工無期限，以及啟動《食品安全衛生管理法》修法，杜絕不肖業者再犯。

在消費者求償方面，卓榮泰表示，依《食品安全衛生管理法》及《消費者保護法》，中央及地方政府均有協助消費者提起團體訴訟機制，行政院將協助媒合消保團體，維護消費者權益，相關訴訟費用則由食安基金補助。

他也要求政務委員陳時中邀集衛福部、經濟部等相關部會，協調下游業者建立更便利的退貨機制，目標是無論消費者持有發票、收據、刷卡紀錄、消費紀錄等購買證明，或直接持有商品本身，都能順利完成退換貨。

卓榮泰強調，保障食品安全只有一個標準，就是讓民眾「買得安心、吃得放心」。行政團隊將依科學證據處理問題產品，該下架就下架、該裁罰就裁罰、該究責就究責，並同步從源頭管理、製程管控、檢驗機制、通報系統及法規制度等面向全面檢討，確保後續油品供應穩定，盡快恢復民眾生活秩序。

衛福部表示，食品藥物管理署已於7月2日督導地方政府針對第一層涉案產品辦理下架回收，並於7月9日要求中聯公司今年4月至6月生產的其他油脂及其製成產品，須於7月10日中午12時前完成預防性下架。截至7月8日，受影響產品共18項、360家業者及401項產品資訊，地方政府已持續督導業者辦理退換貨及自主揭露產品資訊，相關產品名稱、規格、批號、效期及照片均公布於食藥署「中聯油脂案專區」，供民眾查詢辨識。

衛福部指出，將同步全面檢討現行食品三級品管制度，盤點制度運作及法規適用情形，並研議針對高風險食品導入更嚴格管理措施，包括評估逐批檢驗、要求業者提交檢驗報告及強化查核機制，持續依最新科學證據及實務需求滾動修正管理制度，進一步提升我國食品安全管理效能。