快訊

國家當創投！美國與歐洲用資本爭奪科技霸權

川普嗆20比1還擊！伊朗回「你打我就打」 巴林及科威特美軍基地傳遇襲

中南部也難逃！中央山脈無法完全擋住巴威 北部+宜蘭恐被颱風核心輾過

聽新聞
0:00 / 0:00

毒油風波燒不完…醫揭台灣人食安焦慮卻下降：2因素放棄抵抗

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
中聯油脂生產的大豆沙拉油遭驗出致癌物苯駢芘（BaP）超標，引發食安疑慮持續延燒，有致癌疑慮的問題油全面下架，部分賣場將未受影響的其他油品補滿空貨架。聯合報系資料照
中聯油脂生產的大豆沙拉油遭驗出致癌物苯駢芘（BaP）超標，引發食安疑慮持續延燒，有致癌疑慮的問題油全面下架，部分賣場將未受影響的其他油品補滿空貨架。聯合報系資料照

中聯致癌油風暴持續延燒，問題油品增至2600餘公噸。時事評論者、醫師沈政男卻指出，此次國人的食安焦慮明顯減少，可能與民進黨執政下，食安問題多，加上綠營年輕支持者不願批評政府出包，索性放棄抵抗，惦惦吞問題油品有關。

沈政男指出，中聯此波問題油品的苯駢芘，來源指向可能是巴西大豆有問題，但為何4家煉油廠，只有一家驗到？比較可能還是煉油廠在煉油過程產生汙染。畢竟煉油產生苯駢芘，若沒清乾淨，下一批油品也可能被汙染。這是最可能的劇本。

而這次不只苯駢芘超標，其他三種多環芳香烴（PAHs）也超標。歐盟除了苯駢芘標準2 ug/kg，也訂出4種PAHs小於10 ug/kg的標準，但台灣尚無這樣的標準。

他進一步表示，苯駢芘被台灣注意，最開始是2012年的南韓進口泡麵超標，而南韓更早追隨歐盟訂下標準，原因可能是他們嗜吃烤肉。事實上2 ug/kg是很嚴格的標準，大陸是訂10 ug/kg，美國與日本根本沒有訂。

苯駢芘會致癌，但是它沒有任何民生與工業用途，該注意的是職業暴露，一般民眾不必擔心。此外，這次的問題油品基本上是被汙染，而非添加，不用擔心致癌。況且，苯駢芘在空氣中也有，一陣子以後可能也會吵這個話題。

此外，中聯致癌油風暴雖持續延燒，問題油品總量增加，波及更多下游的餐飲業者，但台灣人很像沒那麼焦慮了，沈政男認為，此次食安焦慮明顯比先前少了一些，似乎是一個趨勢，原因恐是還有政治的危機必須擔心，食安已經算不了什麼。

沈政男表示，民進黨執政後，開放美牛、美豬等，民眾要擔心的食安問題太多，最後只能就放棄抵抗；另一個原因，可能是不少年輕人支持民進黨，但食安出包必須批評政府，只好惦惦吞問題油品，這也都促使國人的食安焦慮度下降。

食安 台灣人 沈政男 致癌沙拉油

延伸閱讀

專家戳破食藥署漏洞 中聯油脂產品沒進到市場「根本驗不到」

中聯致癌油風暴狂燒 前國健署長怒拋4疑點：到底在僥倖什麼？

風暴擴大 問題油暴增至2600餘公噸

問題油早吃下肚 藍營批食安五環破功、憂未爆彈

相關新聞

幕後／賴總統重話不如一篇碩士的食用油論文

中聯致癌油造成近年來影響消費者最廣的食安風暴，賴清德總統重話「該辦就辦」。台灣大學6年前有一篇《臺灣大豆供應鏈之研究》碩士論文從大豆供應鏈已預警食用油的食安問題，並借鏡日本提出改善的建議。

中聯1300公噸致癌油風暴擴大？又有問題油？台中食安處揭SGS檢驗結果

中聯油脂爆今年4月生產的大豆沙拉油驗出一級致癌物苯駢芘超標，1300公噸供應泰山企業、福壽實業及福懋油脂三大油廠，並流入市面。泰山傳出中聯油脂今年5月12日生產的大豆油超標，引發外界關心。台中市食安處表示，依中聯委託SGS檢驗報告，其5月12日生產的該批號大豆油自主送驗合格。

毒油風波燒不完…醫揭台灣人食安焦慮卻下降：2因素放棄抵抗

中聯致癌油風暴持續延燒，問題油品增至2600餘公噸。時事評論者、醫師沈政男卻指出，此次國人的食安焦慮明顯減少，可能與民進黨執政下，食安問題多，加上綠營年輕支持者不願批評政府出包，索性放棄抵抗，惦惦吞問題油品有關。

中聯問題油品引關注！ 竹縣全面盤點長照機構用油 啟動預防性檢核

因應中聯油脂股份有限公司問題油事件，新竹縣政府高齡長照處第一時間配合衛生局啟動全縣長照機構的自主檢核作業，全面清查油品使用情形，要求各住宿式及社區式長照機構立即盤點庫存，保障長者食安。

中聯致癌油風暴擴大 陳其邁要求風險油「不論批號」全面預防性下架

中聯油品食安風暴擴大，繼前批油品檢出致癌物苯駢芘超標，又查出泰山另批產品超標，原料同樣來自中聯油脂5月同產線原料油品，中央公告18項及混合到中聯調和油風險油產品。高雄市長陳其邁要求，問題油品「不論批號」全面預防性下架。

一天一包菸＝吃下50公克問題油？民團：抽菸釋放的苯駢芘劑量更驚人

近期中聯油脂大豆沙拉油遭驗出一級致癌物「苯駢芘」超標，引發全台食安警戒，也讓民眾重新關注致癌物暴露風險。台灣拒菸聯盟表示，若以這次問題油檢出的苯駢芘濃度推算，一支紙菸所吸入的苯駢芘暴露量，約相當於吃下2.5公克問題油；若一天抽一包菸（20支），暴露量約等於50公克超標油品。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。