毒油風波燒不完…醫揭台灣人食安焦慮卻下降：2因素放棄抵抗

中聯致癌油風暴持續延燒，問題油品增至2600餘公噸。時事評論者、醫師沈政男卻指出，此次國人的食安焦慮明顯減少，可能與民進黨執政下，食安問題多，加上綠營年輕支持者不願批評政府出包，索性放棄抵抗，惦惦吞問題油品有關。

沈政男指出，中聯此波問題油品的苯駢芘，來源指向可能是巴西大豆有問題，但為何4家煉油廠，只有一家驗到？比較可能還是煉油廠在煉油過程產生汙染。畢竟煉油產生苯駢芘，若沒清乾淨，下一批油品也可能被汙染。這是最可能的劇本。

而這次不只苯駢芘超標，其他三種多環芳香烴（PAHs）也超標。歐盟除了苯駢芘標準2 ug/kg，也訂出4種PAHs小於10 ug/kg的標準，但台灣尚無這樣的標準。

他進一步表示，苯駢芘被台灣注意，最開始是2012年的南韓進口泡麵超標，而南韓更早追隨歐盟訂下標準，原因可能是他們嗜吃烤肉。事實上2 ug/kg是很嚴格的標準，大陸是訂10 ug/kg，美國與日本根本沒有訂。

苯駢芘會致癌，但是它沒有任何民生與工業用途，該注意的是職業暴露，一般民眾不必擔心。此外，這次的問題油品基本上是被汙染，而非添加，不用擔心致癌。況且，苯駢芘在空氣中也有，一陣子以後可能也會吵這個話題。

此外，中聯致癌油風暴雖持續延燒，問題油品總量增加，波及更多下游的餐飲業者，但台灣人很像沒那麼焦慮了，沈政男認為，此次食安焦慮明顯比先前少了一些，似乎是一個趨勢，原因恐是還有政治的危機必須擔心，食安已經算不了什麼。

沈政男表示，民進黨執政後，開放美牛、美豬等，民眾要擔心的食安問題太多，最後只能就放棄抵抗；另一個原因，可能是不少年輕人支持民進黨，但食安出包必須批評政府，只好惦惦吞問題油品，這也都促使國人的食安焦慮度下降。