中聯問題油品引關注！ 竹縣全面盤點長照機構用油 啟動預防性檢核

因應中聯油脂股份有限公司問題油事件，新竹縣政府高齡長照處第一時間配合衛生局啟動全縣長照機構的自主檢核作業，全面清查油品使用情形，要求各住宿式及社區式長照機構立即盤點庫存，保障長者食安。

新竹縣高齡長照處在接獲通報後，隨即通知縣內各住宿式、社區式長照機構及設有廚房提供餐食的長照單位，全面清查是否採購或使用相關異常油品。清查重點包括核對產品名稱、批號、進貨日期、庫存數量及使用現況。機構如發現使用公告的異常產品，必須立即停用並下架隔離，儘速向原供貨商辦理退換貨，同時妥善保存進退貨紀錄以利後續查核。

目前各機構已陸續完成自主調查與回報，高齡長照處後續將持續追蹤，必要時也會配合衛生局進行實地查核，嚴防異常油品流入長照供餐系統，將食品安全風險降到最低。

此外，高齡長照處也提醒各機構，若餐食是委由團膳業者或外包供應商提供，應主動向廠商確認油品來源，要求提出供貨證明，並持續落實食材驗收、保存及供餐管理，共同為食安把關。

新竹縣長楊文科強調，食品安全是長期照顧服務的重要基礎。依據《食品安全衛生管理法》第7條規定，食品業者應實施自主管理，確保製程、原料及產品符合規範。長照機構雖然不是食品製造業，但每日照顧長者的三餐，更應落實食安管理責任，確保供餐品質與食材來源安全。

相關退貨資訊請至衛生福利部食品藥物管理署網頁查詢。