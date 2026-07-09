毒油風暴燒！卓揆：請廠商從寬退換貨 食安基金補助團體訴訟費用

中聯致癌油品風暴延燒，行政院長卓榮泰強調，該查就查、該罰就罰，該公布就公布、該下架就下架。針對消費者權益，他說，中央地方將協助消費者團體訴訟，由食安基金補助費用，並請廠商從寬認定，從速辦理退貨，目標是消費者持發票、收據、刷卡和消費紀錄等足以證明購買消費憑證，或所購買商品，均可辦理退換貨。

衛福部今日赴行政院會報告「中聯油脂大豆沙拉油事件，政府處置與精進作為」。

卓榮泰也預告未來政府五項重點工作，包括依照檢驗結果擴大預防性下架、中央地方合作協助消費者團體訴訟、協請廠商從寬認定從速辦理消費者退貨、徹查問題原因停工沒有期限、啟動食安法修法杜絕不肖業者。

針對消費者權益這塊，卓榮泰提到，中央地方合作，協助消費者團體訴訟，依照「食安法」及「消保法」，中央及地方政府均有協助消費者提起團體訴訟的機制。此時此刻，中央及地方要共同合作，協助消費者媒合消保團體，進行團體訴訟，維護消費者權益。至於訴訟相關費用之補助，則依照食安法規定，由衛福部食安基金支應。

卓榮泰表示，第三，協請廠商從寬認定、從速辦理消費者退貨，請政務委員陳時中邀集衛福部、經濟部等相關單位，協調下游廠商，從寬、從優、從速、從簡辦理退貨機制，目標是無論消費者持發票、收據或其他足以證明購買的消費憑證（包括刷卡紀錄、消費紀錄等資料），或所購買的商品，均可辦理退換貨。

卓榮泰表達，嚴格把關食安，讓國人買得安心，吃得放心，是食安管理的唯一標準。行政團隊會依科學根據，該下架就下架，依法規處分，該究責就究責。

他也說，政府會持續就源頭管理、製程管控、檢驗機制、通報系統、法規完備等方向，做全面的檢討，同時更要確保後續油品供應無虞，由中央與地方共同合作，維護消費者權益，儘速恢復人民生活的秩序，安全、健康、充足的油品供應。