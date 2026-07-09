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食安下架原則找嘸會議決議 民眾黨團要求公開中聯毒油決策過程

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨團總召陳清龍（中）、幹事長邱慧洳（右）、台中市議員參選人劉芩妤（左）上午舉行「癌油連環爆，人民怎安心？」記者會。記者曾吉松／攝影
民眾黨團總召陳清龍（中）、幹事長邱慧洳（右）、台中市議員參選人劉芩妤（左）上午舉行「癌油連環爆，人民怎安心？」記者會。記者曾吉松／攝影

中聯油脂致癌油風暴持續擴大，民眾黨立法院黨團幹事長邱慧洳今天表示，中聯跟泰山領導權力重疊，如此共犯結構值得深思；民眾黨團也指出，衛福部長石崇良宣稱有跟行政院長卓榮泰討論下架原則，然而，衛福部僅在民國106年食品風險評估諮議會將安全應變下架原則「決定納入下次會議研議」，往後也找不到任何正式決議。

中聯油脂原先驗出「1300公噸沙拉油」一級致癌物苯駢芘超標，石崇良昨天證實接獲中游業者泰山通報新增一批疑慮產品，經過食藥署清查證實這波疑慮油品為泰山「好理調合油」。民眾黨立法院黨團今天舉行「癌油連環爆，人民怎安心？」記者會，邱慧洳表示，癌油事件一波未平一波又起，我國食安前院著火，現在後院也在著火。

邱慧洳指出，中聯油脂跟泰山為上下游關係，同時也是投資者跟被投資者關係，這兩家公司的領導全力大幅重疊，當中有無利益共生甚至共犯結構，「如果上游油品有問題，交給下游發現有問題，他們敢揭發嗎？這種利益共生、共犯結構的問題，我們要去深思。」

邱慧洳說，面對這種投資者跟被投資者關係，權力核心甚至有所重疊等情形，政府必須將其列入稽查重點，否則所謂的三級品管最終將淪為笑話。

邱慧洳也提及，石崇良聲稱有向卓榮泰報告產品下架原則，對方聽聞後僅回覆「應再考慮」四個字，食藥署隔天也為此召開專家學者會議，後來就出現「20%區分標準」這種天兵政策，然而民眾黨團實際查詢查閱歷年會議記錄，食品風險評估諮議會當年根本沒有訂出下架原則。

民眾黨團主任陳智菡補充，根據衛福部食品風險評估諮議會「106年第2次臨時會議」，針對食品安全事件緊急應變流程及下架回收銷毀原則，會議紀錄明確記載「決定納入下次會議研議」，往後的歷年會議紀錄也找不到任何正式決議，行政院及衛福部應該公開整個決策過程。

民眾黨團總召陳清龍表示，食安問題就是國安問題，問題油品總計2600公噸，「衛福部的處理豈止是荒腔走板，根本是末梢神經失調」，卓榮泰在今年6月24日主持行政院食安會報，聲稱食品安全要從源頭管理、建立監測、預警及查處機制，更要由事後查驗轉為事前預防，如今對照毒油事件發展，根本就是說一套做一套，格外諷刺。

陳清龍呼籲，行政院設有食品安全辦公室、消費者保護會，這些單位都跟毒油事件有重大關係，此時應該發揮他們最大的功能，消保會必須主動公布退換貨及求償資訊，協助消費者辦理退換貨、甚至進行團體訴訟，希望民進黨政府不要再睡覺，好好幫助人民解決現有問題。

致癌沙拉油

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