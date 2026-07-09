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中聯致癌油風暴擴大 陳其邁要求風險油「不論批號」全面預防性下架

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
中聯問題油風險擴大，高雄市長陳其邁要求全面預防性下架「中央公告18項及混合到中聯調和油風險油產品」。聯合報系資料照
中聯問題油風險擴大，高雄市長陳其邁要求全面預防性下架「中央公告18項及混合到中聯調和油風險油產品」。聯合報系資料照

中聯油品食安風暴擴大，繼前批油品檢出致癌物苯駢芘超標，又查出泰山另批產品超標，原料同樣來自中聯油脂5月同產線原料油品，中央公告18項及混合到中聯調和油風險油產品。高雄市長陳其邁要求，問題油品「不論批號」全面預防性下架。

中央公告此案相關18項風險油產品，高雄市長陳其邁今日指示衛生局及市府食安小組依據「食品安全衛生管理法」，不論批號、規格、效期、販售通路或用途，全市一律於7月10日24時前停止販售使用、下架。

陳其邁強調，「食品安全沒有灰色地帶，也不能讓業者擅自以品項或批號切割風險」，本案既已發現不同生產日期、不同批號問題產品皆與中聯同產線原料油或製程有關，就應以最嚴格標準處理。所以只要是中央公告泰山、福懋、福壽18項及混合到中聯調和油之風險油產品，不論批號全面要求預防性下架。

陳其邁重申「不以批號切割風險，不以比例稀釋責任，不以等待檢驗延誤下架」，凡油品涉風險，全市通路即刻下架停用。此外，業者（泰山、福懋、福壽）需提出第三方標準實驗室檢驗合格報告、或經中央或地方主管機關查驗合格，確保安全無虞後，方得以重新上架。

高市府建議，中央或地方主管機關立刻就所有中聯及泰山、福懋、福壽相關庫存油品予以封存並全面檢驗，以釐清風險。

衛生局強調，市府食安小組已啟動擴大稽查，呼籲所有業者落實食品安全自主管理。此外，本案風險從原本單一批號已擴及不同生產日期、不同批號，顯示同產線原料油品符合「有危害衛生安全之虞」，需進行預防性管理，所有業者不得再以批號差異延遲下架。

中聯問題油風險擴大，高雄市長陳其邁要求全面預防性下架「中央公告18項及混合到中聯調和油風險油產品」。圖／高市衛生局提供
中聯問題油風險擴大，高雄市長陳其邁要求全面預防性下架「中央公告18項及混合到中聯調和油風險油產品」。圖／高市衛生局提供

陳其邁 食安 中央 致癌沙拉油

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