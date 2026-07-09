快訊

國家當創投！美國與歐洲用資本爭奪科技霸權

川普嗆20比1還擊！伊朗回「你打我就打」 巴林及科威特美軍基地傳遇襲

中南部也難逃！中央山脈無法完全擋住巴威 北部+宜蘭恐被颱風核心輾過

聽新聞
0:00 / 0:00

中聯油品超標風波 教團籲加速完成學校午餐專法

中央社／ 台北9日電

中聯油品致癌物超標，引發關注。國教盟今天表示，校園食材登錄平台雖有用，但相關制度也要完整，籲立院加速完成學校午餐專法，將校園午餐透明、把關及穩定財源等一併入法。

中聯油品致癌物苯駢芘超標，引發食安疑慮，根據教育部昨晚最新清查統計，疑似使用受影響產品範圍共計20個縣市、623所學校及258所幼兒園，都已要求立即停止使用，並採取預防性下架措施，確保學生安全。

國教行動聯盟今天發布新聞稿指出，此案顯示校園食材登錄平台有實際追溯功能，能在短時間內比對出校園端疑慮；但若相關機制停留在行政措施，資訊公開、通報速度、停用封存、人力配置與財源責任仍可能因縣市而異。

國教盟提醒，校園食材登錄平台有用，不代表制度已完整，校園端需要的是全國一致的法定義務，包括食材登錄資料完整性、疑慮產品停用與封存、受影響學校及供應商名單公開、後續檢核與責任回報等；這些制度若只靠行政要求，遇到下次食安事件時，仍可能出現縣市標準不一、資訊落差與家長難以及時掌握的問題。

為補上校園端的制度缺口，國教盟呼籲，立法院應把握第11屆第5會期，加速完成學校午餐專法，將校園午餐的透明、把關、飲食教育與穩定財源一併入法，專法應建立平時可追溯、事件發生時可即時公開、責任單位可被檢核的制度，讓校園食安不再只是危機處理，而是日常治理。

國教盟提出3項訴求，呼籲將資訊公開與監督入法、學校端把關與專責人力入法、財源責任與合理調價入法；行政院應儘速提出院版或明確行政立場，特別是中央財政責任與跨部會分工，立法院教育及文化委員會則應持續逐條審查，並排入後續協商。

致癌沙拉油 學校午餐

延伸閱讀

揪問題油流向！623校、258幼兒園疑中鏢 教育部：全面清查

問題油波及165校 教育部：團膳業者依法處理不會受罰

問題油波及新北50校 藍綠籲建立學童健康追蹤機制

問題油波及165校 鄭英耀：全面停用並預防性下架

相關新聞

幕後／賴總統重話不如一篇碩士的食用油論文

中聯致癌油造成近年來影響消費者最廣的食安風暴，賴清德總統重話「該辦就辦」。台灣大學6年前有一篇《臺灣大豆供應鏈之研究》碩士論文從大豆供應鏈已預警食用油的食安問題，並借鏡日本提出改善的建議。

中聯1300公噸致癌油風暴擴大？又有問題油？台中食安處揭SGS檢驗結果

中聯油脂爆今年4月生產的大豆沙拉油驗出一級致癌物苯駢芘超標，1300公噸供應泰山企業、福壽實業及福懋油脂三大油廠，並流入市面。泰山傳出中聯油脂今年5月12日生產的大豆油超標，引發外界關心。台中市食安處表示，依中聯委託SGS檢驗報告，其5月12日生產的該批號大豆油自主送驗合格。

毒油風波燒不完…醫揭台灣人食安焦慮卻下降：2因素放棄抵抗

中聯致癌油風暴持續延燒，問題油品增至2600餘公噸。時事評論者、醫師沈政男卻指出，此次國人的食安焦慮明顯減少，可能與民進黨執政下，食安問題多，加上綠營年輕支持者不願批評政府出包，索性放棄抵抗，惦惦吞問題油品有關。

中聯問題油品引關注！ 竹縣全面盤點長照機構用油 啟動預防性檢核

因應中聯油脂股份有限公司問題油事件，新竹縣政府高齡長照處第一時間配合衛生局啟動全縣長照機構的自主檢核作業，全面清查油品使用情形，要求各住宿式及社區式長照機構立即盤點庫存，保障長者食安。

中聯致癌油風暴擴大 陳其邁要求風險油「不論批號」全面預防性下架

中聯油品食安風暴擴大，繼前批油品檢出致癌物苯駢芘超標，又查出泰山另批產品超標，原料同樣來自中聯油脂5月同產線原料油品，中央公告18項及混合到中聯調和油風險油產品。高雄市長陳其邁要求，問題油品「不論批號」全面預防性下架。

一天一包菸＝吃下50公克問題油？民團：抽菸釋放的苯駢芘劑量更驚人

近期中聯油脂大豆沙拉油遭驗出一級致癌物「苯駢芘」超標，引發全台食安警戒，也讓民眾重新關注致癌物暴露風險。台灣拒菸聯盟表示，若以這次問題油檢出的苯駢芘濃度推算，一支紙菸所吸入的苯駢芘暴露量，約相當於吃下2.5公克問題油；若一天抽一包菸（20支），暴露量約等於50公克超標油品。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。