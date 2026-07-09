中聯油品超標風波 教團籲加速完成學校午餐專法

中聯油品致癌物超標，引發關注。國教盟今天表示，校園食材登錄平台雖有用，但相關制度也要完整，籲立院加速完成學校午餐專法，將校園午餐透明、把關及穩定財源等一併入法。

中聯油品致癌物苯駢芘超標，引發食安疑慮，根據教育部昨晚最新清查統計，疑似使用受影響產品範圍共計20個縣市、623所學校及258所幼兒園，都已要求立即停止使用，並採取預防性下架措施，確保學生安全。

國教行動聯盟今天發布新聞稿指出，此案顯示校園食材登錄平台有實際追溯功能，能在短時間內比對出校園端疑慮；但若相關機制停留在行政措施，資訊公開、通報速度、停用封存、人力配置與財源責任仍可能因縣市而異。

國教盟提醒，校園食材登錄平台有用，不代表制度已完整，校園端需要的是全國一致的法定義務，包括食材登錄資料完整性、疑慮產品停用與封存、受影響學校及供應商名單公開、後續檢核與責任回報等；這些制度若只靠行政要求，遇到下次食安事件時，仍可能出現縣市標準不一、資訊落差與家長難以及時掌握的問題。

為補上校園端的制度缺口，國教盟呼籲，立法院應把握第11屆第5會期，加速完成學校午餐專法，將校園午餐的透明、把關、飲食教育與穩定財源一併入法，專法應建立平時可追溯、事件發生時可即時公開、責任單位可被檢核的制度，讓校園食安不再只是危機處理，而是日常治理。

國教盟提出3項訴求，呼籲將資訊公開與監督入法、學校端把關與專責人力入法、財源責任與合理調價入法；行政院應儘速提出院版或明確行政立場，特別是中央財政責任與跨部會分工，立法院教育及文化委員會則應持續逐條審查，並排入後續協商。