中聯問題油風險擴大 高雄市全面預防性下架

致癌物超標油品流竄全台，高雄市衛生局表示，泰山有另批產品苯駢芘也超標，顯示此案風險擴大。市長陳其邁今天指示，全面預防性下架中央公告18項風險油品及混合中聯調和油的產品。

衛生局今天發布新聞稿表示，中聯油脂供應泰山、福懋、福壽等業者的大豆沙拉油，繼日前檢出致癌物苯駢芘超標後，再有泰山另一批產品驗出超標，且原料同樣來自中聯油脂5月同一產線。

陳其邁今天要求，中央公告的18項風險油品及混合中聯調和油產品，不分批號、規格、效期及販售通路，須於10日午夜前全面停止販售、使用並下架，待業者提出檢驗合格證明後才能恢復上架。

衛生局表示，新增檢驗結果顯示，問題已非侷限於單一生產日期或批號，而是擴及不同批次產品，代表同一產線原料油可能都有食品安全疑慮，市府依「食品安全衛生管理法」相關規定，採取預防性下架，以降低食安風險。

陳其邁表示，食品安全沒有灰色地帶，也不能讓業者以品項或批號切割風險。既然不同批號產品都與中聯同一產線原料油有關，就應採最嚴格標準處理。

衛生局指出，即日起轄內所有食品業者均須立即停止販售、停止供餐、停止加工及使用，並將庫存全面下架封存，保留完整進出貨、退貨、庫存及使用紀錄，同時通知下游業者及消費者辦理退換貨，不得以分裝、改標、轉售或批號不同等理由規避查核。

衛生局表示，泰山、福懋及福壽等業者須提出第三方標準實驗室檢驗合格報告，或經中央、地方主管機關查驗確認安全無虞後，相關產品才能重新上架。市府也建議中央及地方主管機關全面封存中聯及相關業者庫存油品並完成檢驗，以盡速釐清風險。