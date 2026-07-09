學者：食藥署長下台也沒用 籲比照歐盟設獨立食品安全局取信民眾

中聯油脂致癌油風暴擴大，疑慮油品由1300公噸暴增至2600公噸，在野黨立委昨要求政府負起政治責任，行政院長、衛福部長、食藥署長被要求下台。學者點出，不論哪一政黨執政，重大食安事件爆發後，在野黨均要求官員下台，事實上，國內食藥署長難尋，找來一位不熟業務的新人選，情況可能更糟，建議比照歐盟，成立獨立於行政單位的食品安全局，根本解決問題。

台大公衛學院食安與健康研究所教授吳焜裕指出，每遇重大食安事件，不論何種政黨執政，在野黨均要求衛福部、食藥署首長下台，也曾多次修正「食安法」等相關法規，卻無法解決問題，食安政策需本於科學基礎評估，也須與民眾進行風險溝通，但民眾對行政單位信任度不高，需有獨立於行政部門單位，提供科學證據、建立公信力與民眾溝通，並幫助行政單位做決策。

在野黨將矛頭指向早已得知中聯案，隔日卻出席輔選活動的行政院長卓榮泰，及一度要南下輔選，挨罵才緊急取消的衛福部長石崇良，其中石昨天雖為政策轉彎首次道歉，卻未正面回應是否下台負責。食安專家、毒理學者出身的食藥署署長姜至剛，遭外界誤傳已為中聯案請辭，石崇良出面澄清，並未收到姜至剛請辭。今天上午國民黨多名議員按鈴申告石、姜瀆職。

吳焜裕說，食藥署主管業務多元，包括藥品、醫材、管制藥品、化妝品、食品安全等，還要推動國內生技產業發展，因牽涉多元領域，首長人選並不好找，藥界希望具藥學背景者出任，食品業者也有支持的人選，「要署長下台也沒用，下一個來也差不多，甚至更不好」，姜至剛就任近1年半，以熟悉業務，換人不只要重新了解業務，長期政治操弄也無助解決食安議題。

吳焜裕建議我國比照歐盟，成立獨立於行政單位的「食品安全局」，及獨立的國家分析實驗室。他說，民眾對行政單位信任程度低，歐盟食安局預算由歐盟議會編列，局長人選行政單位亦不可干預，為全然獨立的單位，可提供科學證據供行政單位決策，並建立公信力與民眾溝通，且配置獨立檢察官，如發現疑似食安事件，可主動啟動調查。

中聯案全靠業者通報，否則政府根本不知情。吳焜裕指出，本案中聯很早就得知致癌油資訊，三家股東泰山、福懋油、福壽也知情，卻未即時通報主管機關，足見「自主管理挑戰人性」，且業者也可能送驗未受汙染的油品，設法降低對公司營收衝擊，而現行委外檢驗作法，檢驗單位品質參差不齊，未來政府應主動調查食安案件，不該「沒人檢舉就沒有食安事件」。