1300公噸苯駢芘問題油事件留下的考題 食安制度如何避免總是「太晚知道」？

【撰文＝陳煥橙】

壞消息，為什麼總是最後一個到？

很多年前，我當時還在店裡帶班。

一個週五晚上，出餐正忙，滿場客人、單子貼滿整面牆。一位資深的內場忽然把我拉到後場，壓低聲音說：這批油，味道怪怪的。

我到現在都記得當下的掙扎。最省事的做法，是「先把這批用完再說」，反正客人多半吃不出來，換掉就是出餐變慢、成本多花、現場亂掉。

我最後還是叫停、換掉了。那一晚，出餐慢了半拍，被客人催、被客人罵；而那位講出來的廚師，事後還被同事嫌「多事」。

多年後回頭看，我記得的不是那晚被念。

是另一個問題：如果那天，我們每個人都選擇「反正沒人吃得出來」，會怎樣？

1300噸問題油流向餐桌 揭露食安「太晚知道」的代價

這幾天的致癌沙拉油風暴，讓我一直想起那個晚上。

一家上游油廠約1300公噸的大豆沙拉油，驗出一級致癌物苯駢芘、超標約4倍，波及300多家業者，連校園營養午餐都中招。而最讓我在意的一個細節是：這批4月就出貨的油，一直到6月底，才被下游客戶複驗時揪出來。等到事情爆開，1300公噸裡只回收了10幾公噸：其餘的，多半已經被吃下肚。

大家現在忙著問「哪些牌子中招」、「我家那瓶能不能退」。這些都對，但都不是最痛的問題。

最痛的問題是：為什麼我們的食安，總是「太晚」才知道，而且常常是別人替我們發現的？

我做這行30年，看過太多次類似的劇本。今天想講的，不是這桶油，是這桶油底下那個更難的東西：我們這套制度，到底在獎勵誠實，還是在懲罰誠實。

一、食安真正的變數，不是「有沒有」發生，是「多晚」被發現

先接受一個殘酷的前提：在一條夠長的供應鏈裡，污染、失誤、異常，不可能歸零。原料會出問題、機器會出狀況、人會犯錯。你能管理的，從來不是「保證永遠不出事」，而是「出事之後，多快能發現、多快能止血」。

但我們現在這套，剛好是往「晚發現」設計的。以這次為例，現行法規對這類油品，只要求每半年抽驗一次。半年一次是什麼概念？意思是一批4月出問題的油，制度容許它到10月才被例行檢驗碰到，而在那之前，它早就上了無數張餐桌。

當你的檢查頻率是「半年一次」，你等於默認：問題可以先流出去半年，再說。

而這次會在6月底被抓到，靠的不是那半年一次的例行抽驗，是下游廠商自己多驗了一次。換句話說，是運氣，不是制度。

二、我們給「先講出來的人」的回報，往往是懲罰

這才是我最想談的一層。

想一想：一家公司，如果某天驗出自己的產品有異常，眼前有兩條路。一條是馬上通報、下架、回收：換來的是上新聞、被罵翻、賠到底、品牌重傷。另一條是先壓著、賭沒人發現，把這批悄悄用掉或混掉。

我們的輿論、甚至我們的制度，正在讓第二條路看起來「比較划算」。這不是在替任何一家廠商開脫：這次是不是有人壓著慢報，自有司法去查。我要說的是那個更大的結構：當「誠實」換來的是毀滅，你就是在訓練整個產業學會隱匿。

而隱匿的代價，最後不是那家公司付，是每一個坐在餐桌前的人付。這次的問題油之所以是被「別人」抓到、而不是「自己」第一時間攤開，本身就是這個誘因壞掉的證據。

一個健康的食安制度，該讓「先舉手承認」的人，日子比「賭一把矇混」的人好過。

我們現在，剛好相反。

三、靠人記得，遲早會忘；食安要靠系統記得

回到那個週五晚上。那批油會被換掉，靠的是一位資深廚師的鼻子和良心。但你不能把一家店、一個品牌的安全，永遠押在「剛好有個有經驗、又願意說真話的人在場」。

人會累、會換班、會離職、會怕得罪人。只要你的食安是靠某個人某天有沒有多留意，它就一定有被忘記的那一天。

所以真正該做的，是把「靠人記得」升級成「靠系統記得」：每一批原料留樣、標清批號與來源、關鍵溫控留下紀錄、異常有一條不必看誰臉色就能往上報的通道。這些聽起來很基本、很不性感，但正是這些東西，決定了出事那天，你是「三小時內鎖定問題批次」，還是「完全不知道從哪查起」。

系統的意義，不是取代那位廚師的鼻子。是讓下一次，就算那個鼻子不在，這家店也還聞得出味道。

食安真正防線 取決於是否願意聽真話

食安跟別的經營問題，有一個根本的不同。

行銷做壞了，可以重來；產品賣不好，可以改版；服務被客訴，可以道歉補救。這些錯，你都有機會用時間慢慢賺回來。

只有食安不是。它是那種「一次事件、全部歸零」的風險。你花10年建立的信任，可以在一則新聞推播、一張下架名單裡，一夜清空。

正因為它沒有第二次，它才值得你用最不省事的方式去對待。

污染不可能歸零，但「太晚發現」可以。

當一個產業開始懲罰誠實，它遲早會用更慘的方式，把代價還回來。

食安真正的破口，從來不在那桶油，而在我們願不願意讓說真話的人，好過一點。

我常想起那位被同事嫌「多事」的廚師。

如果時間能倒帶，我最想做的，不是讓那晚出餐快一點，是走過去跟他說一句：謝謝你講出來。

因為一家店、一個產業，能不能安全地走得夠久，往往不是取決於它有多少張檢驗報告。

是取決於：當有人聞到那一點怪味，他敢不敢說，以及我們，願不願意聽。

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審稿編輯：林玉婷