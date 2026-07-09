沙拉油出包速食成安心選項！營養師曝「減脂餐清單」網笑：麥當勞又贏
近期沙拉油食安風暴掀起飲食安全討論，各家速食業者火速發聲明表示未使用問題油品好讓消費者安心，對此，有營養師在社群平台分享一系列速食減脂餐搭配建議，也吸引不少網友熱議。
「𝐆𝐚𝐫𝐲｜𝟏𝟖𝟎營養師」在Thread上發文分享的速食減脂餐，搭配建議包括：
1. 麥當勞：嫩煎雞腿堡（去醬）＋鮮奶
2. 肯德基：義式香草紙包雞＋零卡可樂
3. 漢堡王：吉士火烤牛肉堡（去醬）＋無糖綠茶
4. 頂呱呱：原味炸雞（有條件去皮）＋無糖功夫青菜
5. 繼光香香雞：香香炸雞（小份）+超商氣泡水
6. 拿坡里：義式烤雞＋無糖原萃綠茶
針對早餐，營養師亦提供以下選擇：
1. 摩斯：番茄吉士蛋堡+無糖紅茶（加檸檬）
2. 肯德基：總匯歐姆蛋堡+冰義式咖啡
3. 麥味登：原塊嫩雞滿福堡+無糖綠茶
4. 麥當勞：青蔬滿福堡+冰美式
5. 路易莎：燻雞風味三明治+小農輕拿鐵
6. 星巴克：烤雞生吐司三明治+冷翠咖啡
7. Subway：起司蛋潛艇堡+無糖紅茶
另一位營養師也表示，麥當勞的嫩煎雞腿堡與烤雞沙拉、肯德基的紙包雞都是熱量不高且蛋白質豐富的選擇，非常適合減肥人士食用。
此外，有皮膚專科醫師指出，雖然每天食用速食可能導致肥胖，但至少能避開毒油，感嘆：「平常被嫌不健康的垃圾食物，這幾天竟然成了最讓人安心的求生避難所」。
貼文一曝光引發熱議，網友紛紛留言回應，「台灣食安已經發展到速食反而安全了」、「麥當勞又贏」、「吃個麥當勞來養生」、「麥當勞原來是清流！明天吃爆」。但也有人認為速食價格偏高，「就是有點貴，果然健康是富人專屬」、「三餐吃這些還沒瘦下來可能先窮死」。
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