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短期誤食致癌沙拉油免慌 醫師：吃焦肉、抽菸苯駢芘高數十倍

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師指出，一次食用烤焦肉類或每天吸20支香菸所攝取的苯駢芘，可能比沙拉油高出數倍至數十倍。聯合報系資料照
醫師指出，一次食用烤焦肉類或每天吸20支香菸所攝取的苯駢芘，可能比沙拉油高出數倍至數十倍。聯合報系資料照

近期沙拉油苯駢芘（BaP）超標事件引發食安疑慮，醫師杜承哲於臉書指出，苯駢芘是一種「多環芳香烴（PAHs）」，主要在食物高溫燒烤、煙燻、油炸過久或燃燒不完全時產生，也存在於香菸與空氣污染中。此次事件則是製油過程中高溫脫臭製程異常，導致油品驗出超標。

杜承哲表示，苯駢芘被國際癌症研究機構（IARC）列為第一級致癌物，但第一級代表的是「已有充分證據會致癌」，並非毒性最強。他指出，苯駢芘沒有急性毒性，不是吃一次就會致癌，人體代謝速度也相當快，最快約兩週可排出體外，真正需要注意的是長期、持續累積暴露所帶來的癌症風險。

針對此次問題油事件，杜承哲指出，以毒物學風險評估推算，即使外食族每天食用50公克超標油品、持續一輩子，其暴露量仍屬低風險範圍；相較之下，一次食用烤焦肉類，或每天吸20支香菸所攝取的苯駢芘，可能還高出數倍至數十倍，因此討論食安風險時，應同時考量「劑量」，而非僅憑是否驗出致癌物就產生恐慌。

他也說明，依《食品安全衛生管理法》規定，符合規模的食用油脂業者須依規定每半年一次或每批次辦理自主檢驗，苯駢芘法定限量為每公斤2.0微克。此次事件的關鍵並非沒有檢驗，而是業者6月11日得知成品超標後，直到6月30日才向主管機關通報，涉及延遲通報、隱匿及疑似規避管理，因此遭重罰。

杜承哲指出，目前主管機關已要求問題油品全面下架回收，並設立受影響油品查詢專區供民眾查詢，同時對涉案業者祭出高額罰鍰，檢調也持續偵辦是否涉及違反《食品安全衛生管理法》。

他建議民眾先檢查家中是否持有問題批次油品，停止使用並依公告辦理退貨即可；若曾短期誤食，不需過度恐慌，也不必洗胃或尋求偏方排毒，只要維持均衡飲食、多喝水即可。從日常生活來看，真正有助降低苯駢芘暴露的方法，仍是減少食用烤焦、煙燻及過度油炸食物，去除焦黑部位，並保持廚房通風、降低油煙暴露。

「無毒教母」譚敦慈也於臉書表示，苯駢芘在人體內代謝速度其實相當快，動物實驗顯示約兩週即可排出，民眾不必過度恐慌。她建議可從「促進代謝、減少吸收、避免暴露源」三大方向著手，降低苯駢芘對健康的影響。

譚敦慈指出，飲食方面可多攝取綠花椰菜、高麗菜、芥藍等十字花科蔬菜，其中富含異硫氰酸酯，有助於多環芳香烴類物質代謝排出；芭樂、木瓜、釋迦等富含維生素C的水果，則具有抗氧化作用，可降低自由基造成的傷害。此外，多喝水或喝茶有助代謝，茶多酚也能抑制有害物質活性；燕麥、木耳、奇亞籽、豆類及新鮮蔬果等高纖維食物，可吸附部分有害物質並隨糞便排出，而富含葉綠素的綠色蔬菜，也有助降低苯駢芘被人體吸收。

除了飲食調整，譚敦慈強調，從烹調源頭減少苯駢芘生成更為重要。她建議，應以水煮、清蒸、低溫慢燉等方式取代高溫油炸、大火快炒及長時間烘烤；炒菜時避免油品加熱至冒煙點，也不要反覆使用或重複加熱食用油。烤肉時則應避免油脂滴落火源產生濃煙，可利用鋁箔紙包覆食材或改用電烤設備，降低有害物質附著在食物上的機會。

此外，譚敦慈也提醒，香菸煙霧、二手菸、汽機車廢氣及燒香等，都是環境中苯駢芘的重要來源，平時應盡量避免接觸，以降低長期暴露風險。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

致癌沙拉油 食安 烤肉 譚敦慈 抽菸

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