致癌油風暴延燒 時力議員質疑竹市已有逾2.5萬公斤流入市面

中聯致癌油引發食安風暴，時代力量新竹市議會黨團今質疑，新竹市衛生局宣稱已回收下架問題油品逾2.9萬公斤，但實際回收不到5000公斤，其餘超過 2.5 萬公斤致癌油品已流入市面。市府對此今天也召開記者會，說明問題油品查核進度。

市議員林彥甫表示，中聯大豆沙拉油苯駢芘超標事件延燒逾一周，市民至今仍不知道哪些餐廳、小吃店曾使用問題油品，衛生局卻先後發布「回收逾2萬公斤」、「預防性下架近3萬公斤」等新聞稿，讓外界誤以為問題油未流入市面，實際上大部分油品早已售出。要求衛生局公布食品加工廠、公有市場攤商、餐飲業等稽查名單與結果，讓民眾掌握風險，也避免未使用問題油的店家遭無差別抵制。

市議員蔡惠婷指出，衛生局僅公布回收量，卻未說明進貨總量、售出數量及完整流向，教育處雖稱問題油未流入校園，但校園食材登錄平台僅揭露供應商，未標示油品生產批號，家長無法判斷學校是否使用問題批次。她要求教育部改善平台資訊揭露，並建議市府於9月開學前，全面檢驗學校團膳及餐飲業油品，建立固定抽驗機制，而非仰賴業者自主通報。

市議員廖子齊則質疑市府公布數據與中央資料明顯不符。依食藥署統計，截至7月7日全國問題油品回收量約4萬3278公斤，新竹市卻宣稱回收逾2萬公斤，占全國近半，統計上難以成立；8日改稱包含「預防性下架」近3萬公斤，但食藥署公布的預防性下架名單中，新竹市卻沒有相關資料。他也指出，中央後續公布流向時，新竹市仍新增下游業者，顯示流向尚未完全掌握。

時代力量黨團要求市府公開問題油品實際回收量及近3萬公斤數字的組成，公布完整業者、品項及批號清單，比照其他縣市每日更新稽查資訊，並擴大抽驗餐飲業、學校、團膳、托嬰中心、產後護理之家及長照機構等供餐單位，同時依中央最新公布的批號與名單重啟校園清查，保障市民食安與知情權。

市府對此今天也召開記者會，說明問題油品查核進度。衛生局說明，衛生局已將相關問題產品品項及批號、消費者退換貨及衛教訊息，公布於衛生局網站( https://reurl.cc/GazO1p )供民眾參考。並持續依法辦理查核作業，追蹤回收流向及後端處理情形，確保問題產品不再流入市面及餐飲供應鏈，保障食品安全。