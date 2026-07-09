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中聯問題油風暴！竹市查核下架近3萬公斤 校園全面清查無違規批號

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
衛生局長陳厚全說明，7月2日食藥署公布中聯問題油品，市府立刻主動清查，通知製造、販售餐飲業清查並停止使用，截至8日傍晚18時累計下架2萬9688.2公斤。圖／新竹市政府提供
衛生局長陳厚全說明，7月2日食藥署公布中聯問題油品，市府立刻主動清查，通知製造、販售餐飲業清查並停止使用，截至8日傍晚18時累計下架2萬9688.2公斤。圖／新竹市政府提供

面對中聯問題油品流入市面引發擔憂，新竹市政今舉行「查核進度暨食安把關說明會」，衛生局長陳厚全說明，7月2日食藥署公布中聯問題油品，市府立刻主動清查，通知製造、販售餐飲業清查並停止使用，截至8日傍晚18時累計下架2萬9688.2公斤、累計回收5862.4公斤，倘若中央能在這起食安風暴的最前端5月13日即時通報，市府回收追查可更完整，但拖到7月後，許多商品已流入消費者手中，導致追查難度大增。

陳厚全說，接獲食藥署通知市府即稽查掌握流入竹市下游業者及下架問題油數量，凡屬中央公告問題產品，不論使用比例，市府一律要求預防性下架，如業者仍持續陳列、販售或供應，將依法依食品安全衛生管理法裁處。

陳厚全說明，食藥署面對中聯油脂致癌物「苯駢芘」超標案，初期因未要求第二層再製產品全面下架，隨後政策急轉彎，擴大要求所有使用問題油品（保括含量未達20%產品）一律預防性下架。食藥署可和地方政府及早共識，則可即時公布讓衛生局盡速配合下架或預防性下架問題商品。另外，也呼籲民眾家中如有問題商品可立即停止使用並依廠商退換貨管道進行退貨。

教育處長林立生說，教育處獲悉第一時間啟動清查機制，並於7月6日舉行應變會議，要求供應鏈相關品牌採取預防性下架與停用措施，承攬學校團膳業者及竹市餐盒食品商業同業公會也主動發聲明宣示全面配合清查作業，經全面清查竹市47所市立中小學學校，均未使用這次受影響的問題批號油品。

衛生局指出，偶爾或單次少量攝取受影響油品，健康風險通常不高，苯駢芘等有害物質多可隨人體代謝排出，真正需要注意的是長期、持續暴露所累積的健康風險。民眾若家中已購買受影響批號產品，應立即停止使用；若不慎食用，也不必過度恐慌，可適量補充水分，並增加高纖維食物攝取，以促進身體代謝。此外，可多攝取花椰菜、高麗菜等十字花科蔬菜，以及芭樂、木瓜等富含維生素C的水果，有助維持身體正常代謝機能。

副市長林琨瀚指出，食品安全不容許任何妥協空間，竹市秉持1滴致癌油都不可流入市面的態度，落實源頭查核及後市場監測，市府將持續把關油品安全，守護民眾健康，避免問題產品流入市面。

面對中聯問題油品流入市面引發擔憂，新竹市政今舉行「查核進度暨食安把關說明會」。記者王駿杰／攝影
面對中聯問題油品流入市面引發擔憂，新竹市政今舉行「查核進度暨食安把關說明會」。記者王駿杰／攝影

面對中聯問題油品流入市面引發擔憂，新竹市政今舉行「查核進度暨食安把關說明會」。記者王駿杰／攝影
面對中聯問題油品流入市面引發擔憂，新竹市政今舉行「查核進度暨食安把關說明會」。記者王駿杰／攝影

食安 食藥署 中央 致癌沙拉油 新竹

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