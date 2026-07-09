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中聯油品苯駢芘風波持續延燒 彰縣衛生局：其他摻配油未檢出

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
泰山公司前天通報中聯油脂於5月12日生產的一批大豆沙拉油檢出苯駢芘2.5ppb，高於法定上限2ppb，但中聯提出SGS檢驗報告指出，5月12日該批大豆沙拉油檢驗結果並未超標。記者黃仲裕／攝影
泰山公司前天通報中聯油脂於5月12日生產的一批大豆沙拉油檢出苯駢芘2.5ppb，高於法定上限2ppb，但中聯提出SGS檢驗報告指出，5月12日該批大豆沙拉油檢驗結果並未超標。記者黃仲裕／攝影

中聯油脂苯駢芘風波持續延燒，泰山公司前天通報中聯油脂於5月12日生產的一批大豆沙拉油檢出苯駢芘2.5ppb，高於法定上限2ppb；彰化縣衛生局表示，經調查，泰山公司檢出苯駢芘超標的油品，以中聯5月12日生產的大豆沙拉油為主要成分，占比約8至9成以上，而混合使用的橄欖油、葵花油及芥子油，也都逐一送驗，結果均未檢出苯駢芘。

台中市衛生局昨天前往中聯油脂稽查，中聯提出SGS檢驗報告指出，5月12日該批大豆沙拉油檢驗結果並未超標；除4月初發生問題的批次外，其餘陸續送驗、涵蓋4月至7月停工前的油品，目前已完成檢驗的5、6批結果也均符合規定。

由於中聯昨天出示SGS檢驗證明，指同批大豆沙拉油檢驗合格，外界關注檢驗結果為何與泰山自主檢驗出現差異，台中市衛生局初步調查認為，泰山檢驗的產品另含橄欖油、葵花油及芥子油，屬於混合油品，因此不排除需進一步釐清是否有其他油品因素影響檢驗結果，後續將向彰化縣衛生局調閱相關資料比對。

彰化縣衛生局指出，泰山該油品以中聯大豆沙拉油為主成分，後續除了檢驗成品外，泰山使用的橄欖油、葵花油及芥子油，也都分別檢驗，結果均未檢出苯駢芘。關於中聯該批油品問題，食藥署接獲通報後，已會同彰化衛生局赴泰山現場稽查釐清，是否採樣樣態差異或其他因素影響，已將檢驗資料提供中央研判。

泰山 沙拉油 中聯油脂 致癌沙拉油

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