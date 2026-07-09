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致癌油風暴隱匿48天！衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛挨告瀆職罪

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致癌油風暴隱匿48天！衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛挨告瀆職罪

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
致癌油風暴延燒，台北市議員張斯綱、鍾沛君、柳采葳今至台北地檢署告發衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛涉瀆職罪嫌，也要求賴清德總統道歉，行政院長卓榮泰下台。記者蕭雅娟／攝影
致癌油風暴延燒，台北市議員張斯綱、鍾沛君、柳采葳今至台北地檢署告發衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛涉瀆職罪嫌，也要求賴清德總統道歉，行政院長卓榮泰下台。記者蕭雅娟／攝影

中聯致癌油風暴延燒，拖延隱匿48天才通報，政府監督制度失靈，台北市議員張斯綱、鍾沛君、柳采葳今至台北地檢署告發衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛涉瀆職罪嫌，並直言檢察官應嚴查速辦，調查禍國殃民的大官，也要求賴清德總統道歉，行政院長卓榮泰下台。

張斯綱表示，雖然大家對司法沒有信心，但還是希望檢察官發揮司法良心、司法正義，追查民進黨高官衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛有無瀆職。他說，今按鈴申告不是為了國民黨，也不是為了選舉，而是為了台灣人民的食安問題，希望司法單位查清有無高官嚴重瀆職，甚至幫忙滅證的情況。

議員鍾沛君直指，中聯油品問題不是單一廠商違法，而是主管機關監督制度失靈。首先，此案只查市售產品，沒有查源頭，第二是1300公噸的龐大問題油品流入市面，主管機關毫無知覺，第三，廠商隱匿48天後才自主通報，主管機關沒有立即性下架，第四，在各界輿論壓力下，一連三遍改了處置標準，透露出主管機關的無能、制度的失靈。鍾認為，只有透過司法去釐清到底誰該負起法律責任。

柳采葳表示，這不只是一樁食安災難，而是從賴清德、卓榮泰，到石崇良、姜至剛等一連串大官所釀成的食安大災難，「禍國殃民」，從事前預判失靈，到事中過程怠忽職守，讓廠商拖延隱匿48天，最後因為完全錯誤的決策影響232個品項，360家下游廠商，更慘的是全台人民跟著大官一起陪葬，希望用「司法的鐵拳」還給大家食安正義。柳也直言，今除了告發石崇良、姜至剛，也要求賴清德總統應道歉，行政院長卓榮泰下台。

致癌油風暴延燒，台北市議員張斯綱、鍾沛君、柳采葳今至台北地檢署告發衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛涉瀆職罪嫌，也要求賴清德總統道歉，行政院長卓榮泰下台。記者蕭雅娟／攝影
致癌油風暴延燒，台北市議員張斯綱、鍾沛君、柳采葳今至台北地檢署告發衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛涉瀆職罪嫌，也要求賴清德總統道歉，行政院長卓榮泰下台。記者蕭雅娟／攝影

致癌沙拉油 石崇良 姜至剛

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