幕後／賴總統重話不如一篇碩士的食用油論文

中聯致癌油造成近年來影響消費者最廣的食安風暴，賴清德總統重話「該辦就辦」。台灣大學6年前有一篇《臺灣大豆供應鏈之研究》碩士論文從大豆供應鏈已預警食用油的食安問題，並借鏡日本提出改善的建議。

另外，如果致癌油食安風暴生產環節破洞，又無內部吹哨者或外部介入調查，就算總統震怒、衛福部長石崇良道歉，很難會有真相。

論文提到，目前國內的沙拉油工廠有兩大集團，中部的中聯與南部大統益，都由生產集團所屬製油業者統籌，以聯合採購的方式向國外進口商邀標採購大豆。論文在圖表掲示，製油業者從2015至2019年進口大豆平均使用量約為202萬公噸，對比國內進豆大豆數量統計，進口大豆平均數量約260公噸，製油使用需求占比約78%。

其中，位於台南的統一食品公司製油業務於2016年結束後，南部的沙拉油生產集團就以大統益公司為主導。北部則由福壽、大成、泰山三家公司領軍，統籌中北部地區製油業者的供需。

值得一提的是，國內大型製油業者多兼營飼料產業，原因就在於製油的副產品豆粕為飼料之蛋白質添加來源，福壽、大成、台糖、福懋等均屬此類跨足製油與飼料雙領域的大型企業。

從專業角度看食安環節破洞，中聯油脂是福壽、泰山、福懋三大大宗物資商合資成立的公司，當初是為了聯合採購、共同生產以降低生產成本，因為大豆油製程的副產品豆粕作為動物豬飼料原物料重要蛋白質來源，是他們必須持續生產沙拉油的原因與獲利來源。

福壽、泰山、福懋這些大老闆會刻意放任中聯生產有問題的油，再掛上自己品牌販售。用排除法來看，只剩下幾種可能：設備保養老舊環節，致使品質管控出問題；將本求利，把原本必須遵守的自主把關環節省略；大豆油就企業獲利能力已下降而忽略該有的安全性管控。

此外，在野黨除了罵政府失職，應該要有更積極作為，修法、廠商製程的監督都比罵政府強，也讓民眾清楚你有能力解決問題。

最後，南僑食品在第一時間自主檢驗發現問題通報中聯，結果衛生單位居然要開罰南僑，理由是「沒有通報地主衛生主管機關」，很離譜。