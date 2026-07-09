致癌油品 流向全聯、晶華酒店等

中聯「大豆沙拉油」致癌物超標案，台北市衛生局前天開罰吹哨者南僑油脂事業公司三百萬元，昨再公布該批問題油品再製的七項油品銷售至北市六十二筆店家資料，包含胖老爹美式炸雞、錢櫃、好樂迪、全聯、晶華酒店等，毒油事件持續擴大。

北市衛生局表示，七月二日啟動清查，已確認南僑油脂未依法通報，裁處三百萬元；另查出南僑以該批問題油品再製的七項油品，銷售至北市六十二筆店家資料。七項油品包括南僑ＮＥＢＯＳ機能性脂肪抹醬、烘焙潔淨升級油無添加攪拌油、王牌液態油炸專用油、維佳無水烘焙奶油、植物性起酥用油、維佳特製丹麥專用油、特製專用烘焙油脂。六十二筆店家包含胖老爹美式炸雞二十一家店、錢櫃四家店、好樂迪一家店、全聯七家店、晶華酒店、美式漢堡店「Sheep+Pony」、亞都麗緻大飯店、君悅排骨捷運南京店等。

彰化縣衛生局昨證實，泰山公司自主抽檢中聯供應油品，再發現五月十二日製造的一批大豆沙拉油，驗出一級致癌物苯駢芘超標。台中市衛生局昨再度稽查中聯，但中聯出示證明，該批五月十二日的沙拉油並未超標。

台中地檢署昨證實六日再赴涉案五間油品公司履勘，並將中聯總經理余凌冲、品研課陳姓副課長列食安法被告偵訊，兩人複訊後均請回；另以證人身分約談南僑公司蔡姓廠長。中檢目前仍維持「他」字案，尚未轉列「偵」字案。