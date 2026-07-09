聽新聞
0:00 / 0:00

致癌油品 流向全聯、晶華酒店等

聯合報／ 記者林佳彣林敬家黃寅曾健祐／連線報導

中聯「大豆沙拉油」致癌物超標案，台北市衛生局前天開罰吹哨者南僑油脂事業公司三百萬元，昨再公布該批問題油品再製的七項油品銷售至北市六十二筆店家資料，包含胖老爹美式炸雞、錢櫃好樂迪全聯、晶華酒店等，毒油事件持續擴大。

北市衛生局表示，七月二日啟動清查，已確認南僑油脂未依法通報，裁處三百萬元；另查出南僑以該批問題油品再製的七項油品，銷售至北市六十二筆店家資料。七項油品包括南僑ＮＥＢＯＳ機能性脂肪抹醬、烘焙潔淨升級油無添加攪拌油、王牌液態油炸專用油、維佳無水烘焙奶油、植物性起酥用油、維佳特製丹麥專用油、特製專用烘焙油脂。六十二筆店家包含胖老爹美式炸雞二十一家店、錢櫃四家店、好樂迪一家店、全聯七家店、晶華酒店、美式漢堡店「Sheep+Pony」、亞都麗緻大飯店、君悅排骨捷運南京店等。

彰化縣衛生局昨證實，泰山公司自主抽檢中聯供應油品，再發現五月十二日製造的一批大豆沙拉油，驗出一級致癌物苯駢芘超標。台中市衛生局昨再度稽查中聯，但中聯出示證明，該批五月十二日的沙拉油並未超標。

台中地檢署昨證實六日再赴涉案五間油品公司履勘，並將中聯總經理余凌冲、品研課陳姓副課長列食安法被告偵訊，兩人複訊後均請回；另以證人身分約談南僑公司蔡姓廠長。中檢目前仍維持「他」字案，尚未轉列「偵」字案。

致癌沙拉油 南僑 全聯 大豆沙拉油 好樂迪 錢櫃

延伸閱讀

北市公布南僑油脂7產品流向 胖老爹、錢櫃、君悅排骨、晶華酒店都上榜

致癌問題油延燒...南僑油脂未主動通報 北市衛生局開鍘重罰300萬

台中地檢追致癌油！中聯總經理遭列食安法被告 南僑廠長為證人

致癌問題油…北市查南僑等19家業者 樂見食藥署跟進無論比例一律下架

相關新聞

總統點名辦中聯 在野轟卓揆蓋牌毒油

中聯致癌油品風暴延燒，賴清德總統昨天點名，中聯油脂等公司發生問題，沒有立即通報主管機關，造成主管機關失去及時解決問題的時機，該法辦就依法究辦。台中地檢署七月三日分「他」字案偵辦，昨證實六日再赴涉案五間油品公司履勘，並約談中聯總經理余凌冲、品研課陳姓副課長，兩人列被告，訊後請回，南僑公司蔡姓廠長則以證人到案。

風暴擴大 問題油暴增至2600餘公噸

中聯油脂致癌油風暴持續擴大，問題油品總計已高達兩千六百餘公噸。衛福部食藥署今天將公布四到六月中聯生產約卅批樣本的檢驗結果，問題油風暴持續擴大。

蔣萬安批中央蓋牌 「欠民眾一個道歉」

毒油風暴延燒，台北市長蔣萬安昨呼籲，檢調即刻查辦、保全證據釐清事實，中央政府第一時間選擇「蓋牌」，欠所有民眾一個道歉。台中市長盧秀燕也批中央決策反覆、一日數變，造成商家困擾也讓民眾無所適從。

致癌油品 流向全聯、晶華酒店等

中聯「大豆沙拉油」致癌物超標案，台北市衛生局前天開罰吹哨者南僑油脂事業公司三百萬元，昨再公布該批問題油品再製的七項油品銷售至北市六十二筆店家資料，包含胖老爹美式炸雞、錢櫃、好樂迪、全聯、晶華酒店等，毒油事件持續擴大。

致癌油風暴延燒 教部稱623校258幼園受影響

致癌沙拉油風暴持續延燒，國防部昨天證實，國軍分別有北部與南部的副供站採購一○四桶「福壽健味香油」，其中五十六桶已經食用，中部及外離島則沒有使用。據國防部統計，曾經採買問題油品的單位，包括國防部軍情局、防空飛彈部隊等廿九個伙食團。

致癌沙拉油流入市面 石崇良允諾 沒發票也可退貨

一千三百公噸致癌沙拉油流入市面，但衛福部截至昨日僅回收四十三公噸，全數為廠家於架上回收，而不是消費者退貨。對於民眾未持發票退貨恐遭刁難，衛福部長石崇良昨承諾，將請業者開會研議，民眾若用到疑慮產品，不持發票也可退貨。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。