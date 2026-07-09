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致癌沙拉油流入市面 石崇良允諾 沒發票也可退貨

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

一千三百公噸致癌沙拉油流入市面，但衛福部截至昨日僅回收四十三公噸，全數為廠家於架上回收，而不是消費者退貨。對於民眾未持發票退貨恐遭刁難，衛福部長石崇良昨承諾，將請業者開會研議，民眾若用到疑慮產品，不持發票也可退貨。

油品退貨、回收昨天成為立委質詢關注焦點，民進黨立委劉建國質疑，沙拉油、泡麵單價低，民眾若找不到發票，是否就不能退貨？國民黨立委楊瓊瓔說，多位主婦抱怨，買到疑慮油品想退貨，但店家以沒有發票為由刁難；政府陸續公布疑慮油品，應讓民眾有管道回收，別讓社會持續恐慌。

行政院消保處副處長陳星宏說，想要退貨，至少需發票，即使已經吃完、用完，業者應採寬從優認定，讓民眾退貨；如果還是找不到發票，如有其他購買相關證明，確認購買、使用等情事，業者便可從寬認定，讓民眾順利退貨。

民進黨立委李坤城指出，目前油品回收標準各家業者標準不一，泰山公司不分油品批號，只要買到政府公布的疑慮項目就可以退貨。福壽、福懋油則要符合疑慮品項，且屬政府公告疑慮批號才能退貨。衛福部擴大預防性下架範圍又出現一批泰山疑慮油品，難保明後天仍沒問題，「為何不能一律回收，還要民眾確認批號？」

石崇良表示，中聯油脂四至六月製造全數油品，衛福部正批次檢驗中，如其他批號也檢出「苯駢芘」超標，將要求業者接受民眾退貨。對此，李坤城質疑，如果不斷修正、擴大回收批號，恐引起民怨。

致癌沙拉油 石崇良 發票 沙拉油 楊瓊瓔 衛福部 劉建國

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