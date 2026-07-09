致癌油風暴延燒 教部稱623校258幼園受影響

致癌沙拉油風暴持續延燒，國防部昨天證實，國軍分別有北部與南部的副供站採購一○四桶「福壽健味香油」，其中五十六桶已經食用，中部及外離島則沒有使用。據國防部統計，曾經採買問題油品的單位，包括國防部軍情局、防空飛彈部隊等廿九個伙食團。

教育部國民及學前教育署表示，目前疑似使用受影響產品範圍計廿個縣市、六二三所學校、二五八所幼兒園，已通知各地方政府教育局（處），督導所轄學校、幼兒園及供應校園午餐團膳業者全面清查，凡涉及食藥署公告產品或有疑慮者，均立即停止使用、預防性下架。

國防部後勤次長李鳳翔在答覆立委徐巧芯質詢時表示，國軍副供站提供的油品總共有廿九項，經過核對確定品項和批號後，只有「福壽健味香油」一項，問題批號總計採購一○四桶，經全面清查回收，有五十六桶已經使用。另外，廿九項油品都已經在七月七日送驗，預計十個工作天可有化驗結果。

根據國防部統計，採買問題油的單位分布北部及南部地區。其中北部林口及秀朗兩處副供站，對象包括關渡指揮部、國防部軍情局、空軍防空飛彈部隊等五個單位，共計回收廿桶問題油。南部則有官田、台南、岡山、干城、旗山、屏東及加祿堂等副供站，採買單位包括空軍一、六聯隊、陸軍砲訓部、步訓部、八軍團四三砲指部、聯兵三三三旅、航特部、陸戰隊新訓中心等單位，共計回收八十四桶問題油。

政戰局副局長胡瑞訓表示，除了部隊副供站之外，各福利中心有進貨的相關商品，已經在七月一日就配合公告下架，並對購買的官兵、眷屬提供退貨。軍方進一步強調，對於後續公告問題油含量在百分之廿以下要全面下架的二三二項產品，國軍福利中心都沒有進貨。